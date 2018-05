Cabras felices: la producción del mohair neuquina, lejos del maltrato animal

“Uno cuida más a las cabras que a nada. Es de donde sacamos nuestro sustento”, dice Fabián Zúñiga. Mientras el mundo, después de una difusión en el que muestran el maltrato animal de las cabras en Sudáfrica, acaricia las prendas con culpa, los productores de mohair neuquinos aseguran que su manera de trabajar es parte de su cultura, sus tradiciones y por eso las cuidan como a una hermana. En los últimos días, una serie de marcas de ropa reconocidas a nivel mundial como Zara, Banana Republic, H&M y Pull&Bear, entre otras, se comprometieron a terminar con la venta de prendas de mohair -fibra del pelo de la cabra de Angora- a raíz de las denuncias de maltrato animal en Sudáfrica. La investigación de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) abarcó 12 granjas de cabras y un matadero en Sudáfrica, de donde proviene la mitad del mohair del mundo. La organización dice que los empleados “trabajaron rápidamente y sin cuidado y dejan cabras con cortes y sangrando”.

En el norte y centro de la provincia de Neuquén, el trato hacia los animales es radicalmente diferente. Estos son días de acopio en los que los productores se juntan y charlan preocupados sobre el tema. “Genera alguna alarma, pero nosotros las cuidamos de manera diferente. Hace 11 años trabajamos con esto y tenemos un montón de resguardo. Esquilamos a tijera, cada uno trabaja en sus cabras, los animales se separan por categoría y como mucho esquilamos 30 animales por día, despacio para no lastimarlas”, dijo Zúñiga, que también es presidente de la Asociación de Crianceros unidos de Zapala. Las familias productoras de cabras tienen una sabiduría integrada a la realidad del ambiente, a lo que se suma una práctica ancestral que es la trashumancia, que permite que los animales puedan disponer de forrajes de calidad diferenciada durante el invierno y el verano. Te puede interesar: Con el mundo de la moda se consolida el camino textil de la cabra neuquina Por otra parte, destacan que el ecosistema en el que se crían las cabras es puro, sin contaminación y muchos están en el proyecto de mohair verde, que les exige cuidar la fauna, los animales y el medioambiente para vender a Estados Unidos.

En la provincia de Neuquén se producen anualmente unos 25.000 kilos de fibra mohair certificada, de los cuales el 70% corresponde a categorías finas de menos de 28 micrones (lo que implica una calidad excelente). Más del 95% de los productores son pequeños crianceros minifundistas y ésta es su principal fuente de ingresos. En el año 1998 en que fue creado el Programa Mohair, y se mejoró el manejo animal, no sólo en cuanto a índices productivos sino también en lo que implica el bienestar animal en la crianza. “El acopio de estros días se juntaron 6 mil kilos, es bueno. En abril estuvo una firma de Sudáfrica recorriendo para comprar las fibras. Solo producimos un 10% de lo que producen ellos”, comentó el productor. Por otra parte, destacó que hacen grandes inversiones, entre las que se contemplan tecnologías como el uso de cobertizos que de reparo, tanto para proteger los animales de las inclemencias climáticas como de los posibles predadores. Te puede interesar: Diseñadores con mohair competirán en creatividad

¿Cuánto cuestan las prendas de mohair?

Hasta hace unos días, las prendas de mohair estaban disponibles en la página web de H&M y los chalecos se vendían por US$ 29,99 (alrededor de 744 pesos).

Banana Republic promocionaba chaquetas de esmoquin de lana mohair por US$ 548 (13.600 pesos).

Zara vendía los chalecos, abrigos y chaquetas de mohair desde los US$ 49 (1.200 pesos) hasta los US$ 199 (5.000 pesos).

La esquila se realiza una o dos veces en el año (otoño y primavera), cuidando el momento oportuno en función de las condiciones climáticas, evitando así el estrés de los animales. Algunos hacen un medio corte (llamado “poncho”) en otoño. La mayoría usa tijeras de esquila manuales, algunos incorporaron recientemente tijeras eléctricas. Las cabras son esquiladas por sus mismos dueños, que se encuentran capacitados.

