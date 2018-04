Crisafulli tejió nuevos consensos para buscar la reelección en la UNC

“Las relaciones con los poderes públicos son muy buenas y ha sido un esfuerzo muy grande de esta gestión llegar a eso”, aseguró el rector de la Universidad Nacional del Comahue, Gustavo Crisafulli, quien busca su reelección en los comicios del 19, 21 y 22 de mayo con la lista “Convergencia Universitaria”. Tras las acusaciones del candidato Sergio Bramardi, quien le reprochó haber trasladado su “postura partidaria” a lo institucional, dijo que las afirmaciones “no tienen correlato con la realidad” porque “la Universidad nunca tuvo mejores relaciones con los gobiernos provinciales como en estos últimos cuatro años de gestión”. “Tanto Río Negro como Neuquén han hecho aportes sustantivos para terminar obras de infraestructura de la Universidad y ninguno de los dos gobernadores son del mismo político que le adjudica el candidato al rector. Por otro lado, las relaciones con el ministerio de Educación de la Nación siempre han sido buenas más allá de mis opiniones políticas que he vertido en el ámbito que corresponde, que es el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”, planteó Crisafulli que va por otro período acompañado por Adriana Caballero para el puesto de vicerrectora. P- Vuelve con otra fórmula. ¿Hay cambio de estrategia también, autocríticas? R- Gobernamos estos cuatro años en una coalición política. Si uno mira las extracciones partidarias, había gente del peronismo, del radicalismo, del MPN. Lo que hicimos ahora es una especie de continuidad en el cambio. Estamos en tiempos difíciles y para manejarse en tiempos difíciles es necesario crear consensos más amplios. P- ¿Cuál es el diagnóstico de la universidad y cuáles las propuestas? R- Pensamos que en estos cuatro años se construyeron bases más sólidas para que la Universidad pegue un salto de calidad en tres campos: el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica (generamos cinco nuevos institutos de investigación en asociación con el Conicet y otros organismos científicos y gobiernos provinciales), la regularización de 1300 cargos docentes junto al gremio y la transferencia a la comunidad para ayudar a resolver problemas. P- Una crítica habitual es que el índice de graduados es bajo respecto de los ingresos. R- Los números son discutibles porque los sistemas de medición son bastante inexactos. Y en un sistema universitario que tiene cómo única condición de acceso tener secundario completo, las tasas de abandono son altas. Eso ocurre siempre. Probablemente, si la tasa promedio del país es del 21%, acá sea bastante mayor, arriba del 25%. Es una tasa que está sosteniendo la demanda de los mercados profesionales. Aún así, hay que mejorarlo. Trabajamos sobre una planificación más cuidadosa en la asignación de recursos, en programas con las provincias para vincular la escuela media con la universidad, más ciertas reformas pequeñas como mejorar las franjas horarias de los cursados.

Los candidatos de Convergencia Universitaria aseguraron que será prioridad de la gestión la acreditación de las carreras de grado a la Coneau a través de la derogación de la ordenanza 738/04 que las suspendió hasta la derogación de la ley de Educación Superior (LES).

“Vamos a acreditar las carreras, de hecho fue uno de los puntos que discutí cuando Gustavo me invitó. Siendo yo vicedecana de Ingeniería las acreditamos, aún cuando ciertos claustros presionaron hasta de forma violenta. Creemos que es necesario porque beneficiamos a los estudiantes que después tienen problema en el reconocimiento de sus títulos. No hay otro compromiso que no sea ese al momento de la acreditación”, afirmó Adriana Caballero, candidata a vicerrectora. “El argumento era que por la LES, que por supuesto hay que revisar, se ponía en riesgo la universidad pública, gratuita y de acceso irrestricto. La norma no lo impone”, planteó.

El actual rector y candidato, Gustavo Crisafulli, señaló a “sectores que resisten, pero de un modo minoritario y violento”. “Creemos que la institución está más madura que hace cuatro años para poder encarar esto. Tenemos que ponernos en línea con las otras 55 universidades”, sostuvo.

Reloj

20

de abril cierra el plazo para la presentación de listas. Hasta ahora hay cinco candidatos en carrera.

