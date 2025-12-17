Negociación récord: el Gobierno reparte ATN millonarios a las provincias para destrabar sus reformas

En la previa de una sesión que se anticipa maratónica, el Gobierno nacional aceleró el uso de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como herramienta para blindar el respaldo legislativo. Según informó Infobae, la estrategia diseñada por el ministro del Interior, Diego Santilli, busca garantizar la media sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal este miércoles en la Cámara de Diputados.

Los giros de fondos discrecionales ya impactaron en las arcas provinciales de tres aliados clave:

Tucumán: recibió $20.000 millones (el gobernador Osvaldo Jaldo fue vital para el dictamen de mayoría).

recibió (el gobernador Osvaldo Jaldo fue vital para el dictamen de mayoría). Misiones: se le asignaron $12.000 millones .

se le asignaron . Chaco: recibió $11.000 millones.

Además, la Casa Rosada extendió la promesa de enviar nuevos ATN a Chubut, gobernada por Ignacio «Nacho» Torres, y a Entre Ríos, bajo el mando de Rogelio Frigerio. Estos fondos estarían destinados a cubrir el pago de aguinaldos y compensar la caída de la coparticipación federal.

El acuerdo por la coparticipación de CABA de cara a las reformas

Más allá de los ATN, la negociación política logró destrabar el conflicto con el PRO. Según detalla la crónica de Infobae, el partido de Mauricio Macri condicionaba su apoyo a que se reconozca la deuda por el recorte de coparticipación que sufrió la Ciudad de Buenos Aires en 2020.

Finalmente, Santilli y el presidente de la Cámara, Martín Menem, acordaron con Cristian Ritondo incluir un artículo que faculta al Jefe de Gabinete a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

Con este movimiento, el oficialismo se asegura el voto del flamante interbloque «Fuerzas del Cambio», que suma 22 integrantes fundamentales para la votación de hoy.