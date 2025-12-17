Mendoza impulsa una nueva etapa petrolera y licita 17 áreas para atraer inversiones

Latorre aseguró que las 12 áreas de exploración incluidas en el llamado se distribuyen en las dos principales cuencas productivas de Mendoza.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, presentó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) la licitación de 17 áreas hidrocarburíferas de la provincia, en el marco de un roadshow organizado para mostrar las oportunidades de exploración y explotación a más de 20 empresas del sector. La iniciativa apunta a consolidar a Mendoza como un destino atractivo para la inversión privada, con reglas claras, incentivos y previsibilidad jurídica.

La ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

En su discurso, Latorre explicó que el Gobierno provincial impulsa un modelo de licitación continua que permite presentar ofertas durante todo el año, sin depender de plazos fijos, y que se complementa con un esquema fiscal más competitivo y herramientas regulatorias flexibles. Durante su exposición, la ministra destacó que la estrategia energética provincial busca “ampliar las fronteras productivas”, recuperar la actividad exploratoria y generar condiciones para que los proyectos sean viables en el largo plazo. Remarcó que el crecimiento del sector privado es clave para el desarrollo económico y social de la provincia.

Las áreas licitadas incluyen 12 bloques de exploración y cinco de explotación. Las de exploración se distribuyen entre la Cuenca Cuyana y la Cuenca Neuquina, con especial peso en esta última, donde se concentran áreas con antecedentes técnicos relevantes, información sísmica disponible y distintos niveles de madurez geológica. Entre ellas se encuentran Atuel Exploración Norte y Sur, Los Parlamentos, Chachahuen Norte y otras áreas con potencial para nuevas campañas exploratorias.

En cuanto a las áreas de explotación, se trata de bloques con descubrimientos comprobados y, en varios casos, con infraestructura existente que permitiría una rápida reactivación productiva. Se destacan Atamisqui y El Manzano, junto con Puesto Molina Norte, Puntilla del Huincán y Loma Cortaderal–Cerro Doña Juana, que presentan oportunidades para recuperar producción mediante nuevas inversiones.

Por su parte, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, en su discurso detalló que la política hidrocarburífera provincial se apoya en tres ejes: sostener el desarrollo del convencional y extender la vida útil de los campos maduros; profundizar el desarrollo del crudo pesado, que viene mostrando resultados positivos; y acelerar la exploración del no convencional en Vaca Muerta Norte, con el objetivo de reducir riesgos y atraer inversiones.

El esquema presentado ante los inversores combina la eliminación de cánones extraordinarios, incentivos a la reinversión y mayor flexibilidad operativa mediante instrumentos como la Iniciativa Privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica. Según explicaron las autoridades, estas herramientas permiten acortar plazos, reducir la carga burocrática y mejorar las condiciones para proyectos de riesgo, especialmente en exploración.

Con este lanzamiento, Mendoza busca fortalecer el trabajo público–privado y posicionarse como un actor competitivo dentro del mapa energético argentino, con el objetivo de incrementar la producción, reactivar campos maduros y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo en la provincia.