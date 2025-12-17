A pocos minutos de Roca, La Rinconada prepara una propuesta inédita en diciembre

En pleno corazón del Valle, a pocos minutos del centro de Roca, emerge una propuesta que busca redefinir la salida después del trabajo: Bruma, un after office que debutará el 19 de diciembre en La Rinconada, el predio enclavado entre chacras y reconocido por recibir casamientos y otros eventos sociales.

La Rinconada se encuentra en el punto cero del Alto Valle, rodeada únicamente de vegetación y chacras, sin vecinos ni ruidos de ciudad. La geografía del lugar lo convierte en un escenario ideal para un evento pensado para distenderse y respirar aire libre

El predio viene ampliando sus posibilidades a medida que su infraestructura crece. Sus responsables, Nahuel Cacopardo y María Fernanda Ares, explican que Bruma se realizará durante todo el año, con nuevas fechas que se irán anunciando mes a mes en las redes sociales del evento.

Qué ofrece Bruma

Bruma es un evento que propone una experiencia que fusiona gastronomía, coctelería, música y naturaleza. La cocina de Sepia —con focaccias, empanadas de langostinos, ensaladas y platos pensados para un after descontracturado— se suma a la barra de Nacional, referente local de coctelería, mientras DJs en vivo acompañan el atardecer en un entorno abierto y rodeado de vegetación.

Todo converge en una atmósfera relajada y cuidada, ideal para desconectar y disfrutar con amigos sin alejarse de la ciudad. Con su ubicación estratégica, su entorno natural único y una propuesta que une música, gastronomía y paisaje, Bruma llega para sumar una alternativa fresca al circuito nocturno del Valle, inaugurando un ciclo que promete crecer mes a mes.