El huemul Newenche recorre San Martín de los Andes y piden colaboración para no ahuyentarlo

Newenche es originario de Chile y se trata del primer ejemplar de huemul que se registró en la región andina después de 30 años. Desde su aparición estuvo recorriendo los parques nacionales de Neuquén y Río Negro y recientemente fue visto en las zonas aledañas a la ciudad de San Martín de los Andes.

En febrero, cuando Newenche cruzó la frontera, los equipos de la Fundación Huilo Huilo y la Administración Parques Nacionales comenzaron un trabajo conjunto de seguimiento mediante radio telemetría, recorridas de campo y registros de cámaras trampa.

Su seguimiento permitió conocer su ruta, sus patrones de movimiento y las zonas utilizadas dentro del corredor biológico y así se descubrió que Newenche recorrió cerca de 80 km en línea recta, desplazándose por áreas de difícil acceso de la Cordillera.

Actualmente el ejemplar es monitoreado a través de el nuevo collar, extensible y con dispositivo GPS, permite realizar un seguimiento satelital en tiempo real del ejemplar complementado con observaciones de campo, mejorando el monitoreo y la capacidad de respuesta ante posibles riesgos como cruces de rutas o acercamientos a zonas habitadas.

El rastreo no solo se da a través del GPS, sino que son los mismos vecinos quienes a veces dan el aviso. «Nos mandaron un video de él caminando por un barrio de acá, en la parte alta de San Martín», comunicó María Rosa Contreras, ingeniera del agrupamiento científico técnico del departamento de Conservación y Manejo del Parque Nacional Lanín.

Según contó la especialista, «justo se da en este momento porque empieza a avanzar, a buscar territorio y una hembra… está caminando de una noche a otra suele moverse bastante». Explicó que se debe a su edad y al momento del año ya que los machos empiezan a dispersarse y él anda en búsqueda de su territorio.

Así es que recientemente el Parque Nacional Lanín lo ubicó en estos barrios de San Martín de los Andes: Covisal, Radales, Miralejos, Handel y Los Riscos. «El barrio en el que fue visto está a unos metros de Covisal, que ya es urbano y más poblado», expuso.

Contreras expresó «no sabemos para donde se va a mover», es por esto que durante la mañana iba a movilizarse un grupo «para hacer la telemetría para ubicar por dónde se está moviendo». Este trabajo no solo lo realiza guardaparques, sino que ahora también se sumó el equipo de guardafaunas debido a que se encuentra en territorio provincial.

El basto trabajo de monitoreo se debe a que la conservación de este animal en peligro de extinción se ve amenazada aún más con su acercamiento a la ciudad. «Principalmente el problema al acercarse a esta zona tiene que ver con los perros, el ataque de estos es uno de los factores que lo ha llevado a esta situación», expuso la ingeniera. Otro de los factores preocupantes es el tránsito en la ruta. «Cada vez que se acerca se monta un operativo para protegerlo», contó.

Su vulnerabilidad causa que día a día se evalué la intervención de los organismos para resguardarlo. «Gracias al collar podemos ver por donde se va moviendo y nos mantiene con una ubicación más precisa», dijo. «Esto nos ayuda a ir tomando decisiones según su movimiento», manifestó Contreras.

El trabajo de los organismos es solo una parte de la responsabilidad para mantener en resguardo a la especie. La otra es el accionar de la sociedad. Es por esto que desde el Parque Nacional Lanín piden colaboración y principalmente atar a las mascotas para no ahuyentar ni lastimar al animal.

Recomendaciones ante la presencia de Newenche

Reducir la velocidad.

Conducir con extrema precaución.

No transitar con mascotas.

Respetar las señalizaciones.

Mantener a los perros dentro del predio de las viviendas. En espacios cerrados o atados para evitar posibles ataques.

En caso de avistamiento: no tratar de tocar o correr al animal, mantener siempre la distancia y dar aviso al guardaparque o a cualquier fuerza de seguridad presente en la zona.