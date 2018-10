Denuncian cierre de comercios por las obras del Metrobús

Un grupo de 41 comerciantes formalizó el reclamo económico ante la municipalidad por las pérdidas y el endeudamiento en servicios que sumaron los últimos cuatro meses de construcción del Metrobús en el trazado de la avenida del Trabajador.

“Hubo una reunión con el intendente (Horacio Quiroga) y luego de eso hubo desánimo, muchos pensaron que no iba a pasar nada, que mejor ver cómo aguantar y por eso sólo llenaron las planillas que nos pidieron 41 negocios”, dijo Gabriel Croché, uno de los voceros del grupo de comerciantes disconformes.

El sector hizo planteos ante la municipalidad y ante la cámara que los agrupa (Acipan) pero no lograron respuestas a los problemas que les trajo los cortes de calle laterales y las inhabilitaciones del flujo vehicular en los frentes de sus comercios.

Esperan para hoy una respuesta respecto a un aporte de la comuna que supla las pérdidas que han tenido estos meses en mercadería. “Me llega 14.000 pesos de luz para pagar y con las heladeras casi vacías, ahora las estoy apagando de noche; pero he tenido que tirar yogures, me surtí nuevamente de gaseosas y cervezas para el día de la madre, por ejemplo y no vendí nada”, insistió.

En los últimos 15 días cerraron al menos 7 negocios que no tenían ventas ni ingresos de clientes como peluquerías, helados “al paso”, verdulerías, ferreterías y panaderias.

“Algunos hemos perdido más del 50 por ciento de la mercadería, mucho tuvimos que tirar porque se venció debido a que la gente no entra; yo dejé de tener carne en la cámara frigorífica porque la apagué, tiré pastas y fiambres un montón”, se quejó el comerciante.

A pocos metros del almacén, frutas y verduras de Croché, un lubricentro acusó el golpe con 21 días de persianas cerradas. “Nos cortaron el frente y los laterales, no teníamos ingreso por ningún lado y las cuadrillas estaban en otra parte, ahora piensan cortar más calles de muchísimo tránsito; cómo no se pueden organizar un poco”, criticó Lucas Domínguez, que aseguró que sus pérdidas fueron cuantiosas.

Desde la comuna se les ofreció una reducción en el pago de la tasa comercial y ellos solicitan además un pago no remuneratorio para afrontar las deudas .

La avenida del Trabajador permanece cerrada por la construcción de las 4 vías del metrobús, dos en hormigón para los carriles preferenciales del centro por donde circularán los colectivos, y los dos laterales para el resto del tránsito de particulares.