Weretilneck definió abrir el diálogo con los gremios estatales de Río Negro en enero

El gobernador Weretilneck está en Bariloche. Este jueves participó de actos junto al intendente Walter Cortés. Foto: Gentileza

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó ayer en Bariloche que “seguramente” en enero promoverá el diálogo con los sindicatos estatales para fijar la pauta salarial del arranque del 2026 y ratificó que en diciembre no hay mejora salarial.

La Provincia comienza hoy con el pago del medio aguinaldo, que inició con los depósitos para Salud Pública, guardias y horas extras de Salud; Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial; y mañana será el turno de docentes y porteros; Ley 1.844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; Poder Legislativo; Judicial y órganos de control.

Las liquidaciones de los haberes de diciembre ya fueron cerradas, según confirmó el gobernador a RÍO NEGRO y ratificó que esos salarios “no tienen incremento salarial”.

“Aprovecharemos enero para dialogar con todos los gremios y ya intentar fijar las pautas del próximo año”, prometió el mandatario desde Bariloche, a donde acompañó al intendente Walter Cortés en la inauguración y recorrida de obras que ejecuta el municipio.

Sin embargo, más adelante se corrigió en mencionar que no se podrá tomar una definición a largo plazo con un esquema para varios meses.

La política salarial debe estar atada a los ingresos

Weretilneck volvió con una premisa ya conocida y es poner sobre la mesa que el Gobierno no asumirá una pauta salarial que no pueda afrontar. “La política salarial tiene que estar relacionada, atada y coordinada con los ingresos que tiene la Provincia, más allá de la inflación”, remarcó.

Dijo que se debe tener en cuenta la estructura impositiva, fiscal y de ingresos de la Provincia para evaluar una propuesta de incremento en la masa salarial y reiteró que en noviembre la provincia dejó de recibir 10.000 millones de pesos de impuestos nacionales y provinciales, y en los 18 días de diciembre transcurridos “la tendencia se sigue manteniendo y estamos en 7.000 millones de pesos menos de ingresos”, afirmó.

Según el gobernador “el nivel de ingresos no está acompañando ni siquiera la inflación”, que admitió que está en niveles aceptables por las políticas del gobierno nacional.

El gobernador, de todos modos, dijo no tener cerrada qué propuesta llevará a los sindicatos estatales, que esperaban una mejora o la repetición de las sumas fijas que se otorgaron en octubre y noviembre que iban de los 50.000 a los 100.000 pesos.

Unter, con su nueva conducción tiene pedida formalmente la reapertura de paritarias, algo que el gobernador dijo conocer, pero incluyó la respuesta en el conjunto de todos los sindicatos estatales, pateando para enero un acercamiento.