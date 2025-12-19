Oportunidad laboral en Vaca Muerta Oil Sur: buscan sumar personal especializado  

La empresa esl líder en el desarrollo de proyectos en las áreas de gas y petróleo, energía eléctrica, minería, infraestructura de transporte y obras civiles.

La UTE Techint-SACDE lanzó una convocatoria de empleo para incorporar personal con experiencia técnica en la base de operaciones de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén y Río Negro. La decisión se da en un momento clave de la obra del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que se acerca a la fase final de construcción y comienza a prepararse para las pruebas previas a su puesta en marcha, prevista para 2026.

El proyecto atraviesa la etapa de instalación de superficie y en breve iniciará pruebas hidráulicas de presión y resistencia, fundamentales para garantizar la operatividad segura de la infraestructura.

En noviembre pasado, la obra alcanzó un hito significativo: se concretó la última soldadura automática en la traza principal del ducto, justo en el ingreso a la nueva Terminal Portuaria de Punta Colorada.

Este avance completó los 437 kilómetros de oleoducto que conectan Allen, en Río Negro, con la costa atlántica, abriendo la puerta a exportaciones directas.

Los trabajos realizados

La tubería principal, de 30 pulgadas de diámetro (762 mm), fue construida con tubos de acero de entre 12 y 24 metros, unidos mediante soldadura automática orbital de alta precisión. Durante su ejecución se registraron jornadas de alta productividad, con hasta 175 soldaduras en un solo día, más de 4 kilómetros de avance, combinando trabajo de especialistas turcos y más de 100 soldadores argentinos.

El trazado también implicó desafíos geográficos y técnicos: 76 cruces especiales (carreteras, arroyos, canales y vías férreas) y más de 200 equipos pesados movilizados en condiciones patagónicas.

Entre las tareas inmediatas restan ajustes de soldaduras lineales, pruebas hidráulicas y el cruce subterráneo del río Negro mediante perforación horizontal dirigida (HDD) programado para diciembre de 2025, con especial atención en minimizar impactos ambientales.

Convocatoria de empleo

En este contexto, SACDE intensificó la búsqueda de personal especializado, especialmente para trabajar en los ductos complementarios del proyecto. La firma está reclutando:

Cañistas

Choferes

Operadores de maquinaria pesada (hidrogrúa, motoniveladora, pala cargadora y retroexcavadora)

Soldadores

La convocatoria prioriza trabajadores de Neuquén y Río Negro. Los interesados pueden postularse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8B09vR7eyUOpusOdVdBKkN_m1Ujjjw9Ers0dSo_-FAxUQVBSMFlQM1dDS0lUT0Q2UDJXWVQ2SzEyTC4u&route=shorturl

El oleoducto está diseñado para una capacidad inicial de 190.000 barriles diarios, con proyecciones de escalar a 390.000 barriles en 2027 y hasta 550.000 barriles por día, en etapas posteriores, ampliable a 700.000, con inversiones adicionales.

La infraestructura complementaria del proyecto contempla estaciones de bombeo intermedias en Allen y Chelforó, una playa de tanques de almacenamiento con capacidad escalable hasta 600.000 m³, y una terminal portuaria equipada con dos monoboyas para carga de buques VLCC (Very Large Crude Carriers).

Recientemente, arribó al puerto de San Antonio Este un buque con 130 módulos habitacionales y 140 contenedores, que serán utilizados para montar un obrador central, reforzando la logística necesaria para cerrar las etapas finales de la obra.

El consorcio de VMOS S.A, está integrado por YPF como líder junto a Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este confirmó que la entrada en operación anticipada está prevista para fines de 2026.