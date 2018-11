Doble femicidio en Las Ovejas: El fiscal dijo que actuó como debía hacerlo

“Se trabajó con la información que se tuvo. Bajo ningún punto hubiera podido advertir esta situación. Y si lo hubiera advertido, hubiera actuado en consecuencia. El lamentable deceso y la pérdida para esta familia la hemos sentido nosotros también, en carne propia, al punto tal que hemos observado todo lo que se hizo, porque entendemos que esto nos tiene que dejar una enseñanza”, dijo el fiscal Ricardo Videla al jurado de enjuiciamiento, que deberá definir si lo destituye del cargo. Es a raíz de su actuación en la investigación del abuso sexual de Valentina Apablaza, de once años, que fue una de las víctimas del doble femicidio cometido en Las Ovejas, por Lorenzo Muñoz.

Videla se dirigió al cuerpo al finalizar la audiencia de alegatos. Al fiscal se le enrostra que el 2 de noviembre de 2017, cuando uno de sus funcionarios formuló cargos contra Lorenzo Muñoz, pidió como medida de coerción la prohibición de acercamiento. Lo hizo a sabiendas de que Carina, la mamá de la niña, había denunciado el 24 de octubre en comisaría que el hombre la interceptó mientras iba caminando, la tomó del cabello y la llevó hacia él diciéndole que lo escuchara porque estaba mal, y que lo perdonara. Incluso le reconoció el abuso a la niña. “Tuve mucho miedo y lo sigo teniendo porque con los pensamientos que tiene de que se iba a matar, puede hacer cualquier cosa, o volver a atacarme a mí o a mi hija”, declaró Carina en ese momento. Para el fiscal especial, Marcelo Medori, el acoso no fue merituado para pedir la prisión preventiva o domiciliaria.

El defensor de Videla, Ricardo Mendaña, remarcó en sus alegatos que no hay ninguna prueba que demuestre que hubo una situación de riesgo grave que no fue evaluada. Sobre el episodio de octubre aseguró: “si ustedes miran la denuncia de manera completa van a encontrar que en realidad (Muñoz) quería hablar. Por supuesto, quería hablar coactivamente, la quería obligar a que lo escuche, pero no tenía el objetivo de lesionar o de dañar. Afortunadamente Carina se fue, se pudo escapar, pero él encima le gritaba desde lejos: “te quiero, te voy a querer siempre”. Mirémos completas las expresiones estas. No hay amenazas o hechos violentos de entidad como para justificar este riesgo.”

El juez civil, Carlos Choco, también está acusado de mal desempeño. Al concluir el jury, Medori cambió su petición y solicitó la remoción del magistrado. Su defensor, Federico Egea, requirió la nulidad de la acusación: “esto no es la inquisición”. “No puedo atribuirle el resultado (doble femicidio) al desempeño”, planteó. Previamente el “amigo del tribunal” sostuvo: “esto debió haber terminado en el fuero del poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia” (ver aparte).