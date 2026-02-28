Detienen a un hombre tras una intensa persecución policial en J. J. Gómez

Efectivos de la Comisaría 47° de J. J. Gómez aprehendieron a un hombre que violó una prohibición judicial de acercamiento y protagonizó una peligrosa fuga vehicular. El operativo, que incluyó un seguimiento por diversos sectores de la jurisdicción, culminó con la captura del sujeto y el secuestro de la camioneta en la que intentaba escapar de las autoridades.

La intervención policial comenzó tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un individuo en actitud sospechosa frente a un domicilio del barrio. Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que el hombre se encontraba en una vivienda sobre la cual pesaba una restricción perimetral vigente, la cual le impedía acercarse al inmueble y a sus ocupantes.

Al intentar ser identificado por los agentes, el sospechoso adoptó una postura hostil y emprendió una veloz huida a bordo de su vehículo. Esta acción dio inicio a un seguimiento controlado por las calles de la zona, mientras se coordinaba un operativo cerrojo con la colaboración de otros móviles policiales para evitar que el fugitivo lograra salir del radio urbano.

La persecución finalizó en otro sector de la ciudad, donde la policía halló la camioneta detenida y constató daños materiales en el acceso a una vivienda cercana. Tras un rastrillaje en las inmediaciones, el personal interviniente localizó al hombre oculto en un inmueble lindante, procediendo de inmediato a su detención. Cabe destacar que, tras la requisa preventiva del rodado, no se hallaron armas de fuego.

Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones legales bajo los cargos de desobediencia a una orden judicial, daños, amenazas calificadas y atentado y resistencia a la autoridad. El detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras se incorporan al expediente las denuncias por amenazas recibidas tras el incidente.