Neuquén se transforma: CALF garantiza la seguridad eléctrica en la nueva avenida Mosconi

La coooperativa CALF indicó los trabajos que debe hacer para conservar el suministro eléctrico y desactivar los conductos subterráneos así como el retiro de las luminarias en la obra de la nueva avenida Mosconi (Gentileza)

La Cooperativa CALF informó sobre el papel de actor fundamental en la transformación urbana de la ciudad, brindando el soporte técnico necesario para que la obra de la nueva Avenida Mosconi avance sin contratiempos.

El personal operativo de la entidad — se indicó — trabaja de manera articulada con el municipio para garantizar la continuidad y seguridad del servicio eléctrico, para asegurar que el corredor mantenga su operatividad mientras se ejecutan las tareas de infraestructura.

En una primera instancia, las intervenciones se concentraron en el sector 4, el tramo que une las calles Linares y Gatica, donde las empresas CN Sapac y RJ Ingeniería realizan las tareas de pavimentación y remodelación.

Debido a que la red en este sector es completamente subterránea, los operarios de CALF debieron realizar la desafectación de instalaciones críticas para evitar incidentes y permitir el movimiento de suelo de las máquinas viales.

Optimización de recursos y seguridad vial

Uno de los puntos clave del operativo es la alimentación provisoria de los sectores, una medida esencial para que la ex Ruta 22 no quede a oscuras durante la noche, protegiendo así a los miles de conductores que transitan a diario.

Como parte de una política de eficiencia, la Cooperativa procedió al desmontaje cuidadoso de luminarias existentes, las cuales serán reutilizadas en otros puntos de la ciudad debido a su excelente estado de conservación.

El personal técnico de la Cooperativa CALF realiza tareas para adecuar el tendido eléctrico en la nueva avenida Mosconi (Gentileza)

La segunda y tercera etapa de la obra ya se encuentran en marcha, abarca los trayectos que van desde la avenida Olascoaga hasta la calle Gatica, pasando por el nodo de Don Bosco, donde se repitieron los protocolos de seguridad eléctrica.

Hasta la fecha, se ha logrado el retiro de 88 luminarias, manteniendo siempre el suministro para la señalética de desvíos y retomes, un factor determinante para la prevención de accidentes en las zonas de obra, informó la Cooperativa CALF.

Compromiso con la infraestructura moderna

Esta intervención técnica demuestra el compromiso de CALF con el crecimiento sostenido, adaptando sus redes a las exigencias de una ciudad que busca modernizar sus principales arterias de circulación, se indicó en un documento.

El acompañamiento operativo resulta vital para que una obra de tal magnitud se desarrolle con infraestructura eficiente y moderna, consolidando el bienestar de la comunidad neuquina y el desarrollo comercial de la zona sur.