SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Con gol de Merentiel, Boca empata 1-1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

El Xeneize, que viene de tres sin ganar por liga, iguala 1-1 con el Lobo mendocino en La Bombonera por la octava jornada del certamen. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Boca arrancó abajo en el marcador y lo empató cerca del final del primer tiempo. Foto: FOTOBAIRES.

Boca arrancó abajo en el marcador y lo empató cerca del final del primer tiempo. Foto: FOTOBAIRES.

Boca se pone a prueba frente a Gimnasia de Mendoza, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Pofesional. Dirige Pablo Dóvalo y el VAR está a cargo de Nicolás Lamolina.

Al finalizar la primera etapa, el Xeneize y el Lobo mendocino igualan 1-1 en La Bombonera, luego del primer tiempo del partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura.

El equipo mendocino se había puesto en ventaja a los 15 minutos a través de Luciano Paredes, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel lo igualó sobre el final de la primera mitad con una muy buena definición.

El equipo de Claudio Úbeda comenzó con Leandro Paredes entre los suplentes y sin el lesionado Edinson Cavani: Milton Delgado es el volante central y en el tridente ofensivo juegan Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson.

El gol anulado a Bareiro por la posición adelantada de Janson

En el cierre de la primera parte un gran centro de Blanco le permitió a Adam Bareiro anotar el 2-1 de Boca ante Gimnasia de Mendoza, pero Lucas Janson estaba en posición adelantada en el inicio de la acción.


Temas

Liga Profesional

Boca se pone a prueba frente a Gimnasia de Mendoza, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Pofesional. Dirige Pablo Dóvalo y el VAR está a cargo de Nicolás Lamolina.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar