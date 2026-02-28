Con gol de Merentiel, Boca empata 1-1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera
El Xeneize, que viene de tres sin ganar por liga, iguala 1-1 con el Lobo mendocino en La Bombonera por la octava jornada del certamen. Mirá los goles.
Boca se pone a prueba frente a Gimnasia de Mendoza, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Pofesional. Dirige Pablo Dóvalo y el VAR está a cargo de Nicolás Lamolina.
Al finalizar la primera etapa, el Xeneize y el Lobo mendocino igualan 1-1 en La Bombonera, luego del primer tiempo del partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura.
Gimnasia (M) le está ganando 1-0 a Boca en la Bombonera tras un córner cerrado.
El equipo mendocino se había puesto en ventaja a los 15 minutos a través de Luciano Paredes, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel lo igualó sobre el final de la primera mitad con una muy buena definición.
Merentiel marcó el 1-1 de BOCA ante Gimnasia (M) al minuto 41 del primer tiempo.
El equipo de Claudio Úbeda comenzó con Leandro Paredes entre los suplentes y sin el lesionado Edinson Cavani: Milton Delgado es el volante central y en el tridente ofensivo juegan Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson.
El gol anulado a Bareiro por la posición adelantada de Janson
En el cierre de la primera parte un gran centro de Blanco le permitió a Adam Bareiro anotar el 2-1 de Boca ante Gimnasia de Mendoza, pero Lucas Janson estaba en posición adelantada en el inicio de la acción.
El delantero de BOCA da vuelta el partido para que el Xeneize se vaya al entretiempo ganando.
