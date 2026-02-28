Con gol de Merentiel, Boca empata 1-1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca arrancó abajo en el marcador y lo empató cerca del final del primer tiempo. Foto: FOTOBAIRES.

Boca se pone a prueba frente a Gimnasia de Mendoza, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Pofesional. Dirige Pablo Dóvalo y el VAR está a cargo de Nicolás Lamolina.

Al finalizar la primera etapa, el Xeneize y el Lobo mendocino igualan 1-1 en La Bombonera, luego del primer tiempo del partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura.

PAREDES ABRIÓ EL MARCADOR ⚫⚪



Gimnasia (M) le está ganando 1-0 a Boca en la Bombonera tras un córner cerrado.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/m0zBYCHeTt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

El equipo mendocino se había puesto en ventaja a los 15 minutos a través de Luciano Paredes, mientras que el uruguayo Miguel Merentiel lo igualó sobre el final de la primera mitad con una muy buena definición.

LLEGÓ LA BESTIA 🔵🟡



Merentiel marcó el 1-1 de BOCA ante Gimnasia (M) al minuto 41 del primer tiempo.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2EJiGwaTY3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 28, 2026

El equipo de Claudio Úbeda comenzó con Leandro Paredes entre los suplentes y sin el lesionado Edinson Cavani: Milton Delgado es el volante central y en el tridente ofensivo juegan Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Lucas Janson.

El gol anulado a Bareiro por la posición adelantada de Janson

En el cierre de la primera parte un gran centro de Blanco le permitió a Adam Bareiro anotar el 2-1 de Boca ante Gimnasia de Mendoza, pero Lucas Janson estaba en posición adelantada en el inicio de la acción.