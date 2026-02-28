Movilidad sustentable: Neuquén incorpora colectivos eléctricos para recorridos turísticos

Los recorridos turísticos por la ciudad son una de las atracciones.

El intendente Mariano Gaido confirmó la expansión del sistema de transporte público mediante la incorporación de unidades eléctricas de última generación, diseñadas específicamente para jerarquizar el servicio actual y fomentar el cuidado del medio ambiente.

Estos nuevos vehículos operarán bajo la órbita de COLE y se destacan por ser modelos totalmente vidriados y no contaminantes, permitiendo una visión panorámica de la ciudad mientras se reduce la huella de carbono en el tejido urbano.

La flota estará compuesta por un grupo de entre ocho y diez unidades nuevas, con una capacidad aproximada de 25 pasajeros cada una, destinadas tanto a la movilidad cotidiana de los vecinos como al uso recreativo, informó Noelia Cáceres Rueda, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estos coches buscan promover los sitios de interés histórico, integrando la tecnología de vanguardia con la nueva economía del turismo que se impulsa en la capital neuquina.

Circuitos estratégicos: conectando los ríos y las bardas

El esquema de planificación contempla dos recorridos diferenciados; el primero de ellos unirá el Balcón del Valle y Parque Norte con el centro cívico, descendiendo luego por la Avenida Argentina hasta alcanzar el Paseo Costero.

La segunda línea tendrá un carácter ribereño, ya que circulará de forma exclusiva por las costas de los ríos Neuquén y Limay, facilitando el acceso de los visitantes a los balnearios y áreas recreativas recientemente inauguradas.

Para la utilización de este servicio se mantendrá el sistema de pago mediante tarjeta SUBE, con una tarifa que actualmente se sitúa en los 1.140 pesos, igualando el costo del resto del transporte urbano de la ciudad.

Los usuarios podrán realizar el seguimiento de las unidades en tiempo real, ya que los nuevos trayectos estarán integrados a la aplicación móvil COLE, garantizando previsibilidad en los horarios de paso por cada parada establecida.

Crecimiento de flota: Neuquén lidera el transporte en la Patagonia

Esta iniciativa se enmarca en un proceso de expansión que sumará 36 unidades 0KM el próximo 1 de marzo, elevando el total de la flota operativa a 216 colectivos para cubrir la creciente demanda de la población.

Con un registro que ya alcanza los 120.000 usuarios activos en el sistema, la capital provincial se posiciona como la única ciudad de la región patagónica en contar con un parque automotor de tal magnitud y modernidad.

En la Fiesta de la Confluencia se difundió el servicio turístico que tiene el municipio de Neuquén (gentileza)

El incremento representa un crecimiento del 20% en la capacidad de transporte, una medida técnica orientada a reforzar las frecuencias y asegurar la cobertura territorial en los barrios con mayor expansión demográfica.

Finalmente, la actual concesión busca consolidar un modelo que combine estándares de calidad internacional con accesibilidad, manteniendo frecuencias confiables y una de las tarifas más competitivas entre las capitales del interior del país.