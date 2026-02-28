Bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán: más de 200 muertos y 700 heridos 

Más de 200 muertos y de 700 heridos por los bombardeos.

El mundo sigue con preocupación el bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que ya dejó un elevado número de víctimas, según los primeros reportes oficiales.

De acuerdo con un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán, en declaraciones a la agencia Mehr, los ataques impactaron en 24 provincias iraníes, con un saldo preliminar de 201 personas muertas y 747 heridas.

Las cifras fueron difundidas por la cadena árabe Al Jazeera a través de su cuenta en la red social X, y no se descarta que el número de víctimas aumente en las próximas horas a medida que avanzan las tareas de rescate y verificación.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el recuento de fallecidos incluye más de 53 niños, que murieron tras un bombardeo israelí contra una escuela, uno de los episodios más graves registrados hasta el momento en el marco de la escalada del conflicto.

Benjamín Netanyahu dijo que “hay indicios” de que el líder supremo murió

Basándose en «muchos indicios», el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dar por muerto este sábado al líder supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, a los que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo.

«Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán» y «hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo», declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

A lo largo del día, los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

«Que yo sepa» el ayatolá Jamenei está vivo y «todos los oficiales de alto rango están vivos«, declaró a la cadena NBC el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien abogó por «una desescalada».

La Media Luna Roja iraní dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques.

Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU

Los miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU celebran una reunión de emergencia sobre la situación en Medio Oriente.

Al inicio de la reunión, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la acción militar representa un riesgo para el desencadenamiento de consecuencias incontrolables en la región.

«La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una serie de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo», declaró Guterres.

«En Teherán se han registrado fuertes explosiones en el distrito que alberga el palacio presidencial y el complejo del líder supremo. Según algunas informaciones, varios altos cargos han perdido la vida, entre ellos, según fuentes israelíes, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, aunque no estoy en condiciones de confirmarlo».