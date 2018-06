El uso de luces no permitidas causa ceguera temporal en los conductores

En horarios nocturnos cruzarse con vehículos que usen luces no permitidas puede ser causal de algún siniestro vial. Producen en el conductor encandilamiento y deslumbramiento que genera una disminución visual significativa al chofer.

El médico oftalmólogo Cristian Larrañaga, explicó que no respetar las luces reglamentarias puede provocar accidentes porque “de noche los ojos se empiezan a dilatar porque hay menos luz y se abren para captar toda la luz posible. Pero si viene alguien de frente con una luz que esta fuera del reglamento sufrís encandilamiento y en el momento del cruce, los 100 metros previos y los 100 metros posteriores que paso por delante prácticamente tenés una ceguera legal porque no tenés campo visual, y no tenés visión”.

Amplió que luego cada conductor demora unos 30 segundos “en recuperar la verdadera agudeza visual y los que tienen miopía les cuesta unos segundos más recuperar la función retinal correcta”.

Advirtió que el riesgo es mayor sobre todo cuando hay rutas de una sola mano como la Ruta 22 y la 151. “Puede producir irte a la banquina, volcar, tragarte un animal, o chocar”, dijo.

Uno de los tips que mencionó en el caso de ver un automóvil que se acerque con una luz muy potente es evitar mirarla de frente y desviar la atención hacia la línea de demarcación del costado.

En Argentina la Ley Nº 24.449 rige los principios básicos del tránsito en el país, y en los artículos 31, 32, y 47 se informa las normas sobre el uso de las luces. A fines del año pasado se estableció que “los fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos 0 km nuevos modelos, un dispositivo que permita en forma automática el encendido de las luces bajas o de las luces diurnas (sistema DRL), en el instante en que el motor del mismo sea puesto en marcha”.

El especialista pidió más controles porque si bien hay una reglamentación varios vehículos no lo cumplen. “En la verificación técnica se hacen controles pero después llegan a su casa y por ahí las cambian. No solo hay que hacerlo ahí sino en las rutas también”, opinó y pidió que cada conductor respete las luces indicadas para cada modelo de auto informada desde fábrica.

Por otro lado, sugirió que se evite circular en los periodos de grandes cambios de luz. “Cuando amanece o cuando se produce el anochecer el ojo sufre muchos cambios, la dilatación de la pupila, la adaptación a la nueva iluminación, y hay peligros. Conviene detener en esos momentos el vehículo y aprovechar a descansar”, recomendó Larrañaga.