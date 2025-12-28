Pesca deportiva en Las Grutas: habrá control municipal, señalización y límites de horario

La Secretaría de Gobierno será responsable de hacer cumplir la ordenanza en San Antonio Oeste. Foto: archivo.

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece sectores específicos para la práctica de la pesca deportiva en el ejido de San Antonio Oeste. La medida, que incluye áreas populares como Las Grutas, busca ordenar la actividad, evitar conflictos con otros usos recreativos de la costa y proteger el entorno natural.

La pesca deportiva —de fuerte peso recreativo y turístico— fue el eje de la Ordenanza 7718, que establece por primera vez un esquema claro de zonificación y regulación para su desarrollo en la costa local.

Según la norma, la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, junto con la Agencia de Turismo municipal, realizará el relevamiento definitivo con planos y coordenadas para identificar las áreas habilitadas.

Además, se fijan reglas clave:

Prohibición de pescar entre las 8 y las 20 en los sectores habilitados como balnearios con guardavidas, para garantizar la seguridad de los bañistas.

entre las en los sectores habilitados como balnearios con guardavidas, para garantizar la seguridad de los bañistas. La normativa tendrá vigencia desde el 8 de diciembre hasta el final de Semana Santa de cada año, coincidiendo con la temporada alta.

de cada año, coincidiendo con la temporada alta. Queda vedado el uso de artes de pesca comercial o cualquier método no permitido por la legislación ambiental o pesquera.

La normativa combina carteles informativos con la fiscalización municipal

La ordenanza también prevé que el Municipio coloque señalización informativa y promueva el uso responsable del espacio costero. La Secretaría de Gobierno será la autoridad de aplicación y las infracciones serán sancionadas según el Código de Faltas Municipal.

Asimismo, el Ejecutivo quedó autorizado a firmar convenios con clubes, asociaciones de pescadores y entidades turísticas, con el objetivo de consolidar un modelo de pesca deportiva sostenible y compatible con otras actividades.

El proyecto fue impulsado por el bloque Primero Río Negro y obtuvo el voto positivo de todos los concejales presentes. Tras su aprobación, el intendente promulgó la norma y dispuso su entrada en vigencia.