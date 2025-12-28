Lamine Yamal ganó el Premio Maradona en los Globe Soccer Awards

Los Globe Soccer Awards 2025 se celebraron este domingo en Dubái. La ceremonia, organizada por el Consejo de Deportes de Dubái, distingue desde 2010 a los mejores jugadores, entrenadores y dirigentes del fútbol mundial.

El gran protagonista de la noche fue el mismo que se quedó con el Balón de Oro y el premio The Best: Ousmane Dembélé, quien fue elegido como mejor jugador masculino, superando a Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha y Lamine Yamal. Por su parte, la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganó el premio a la mejor jugadora femenina.

Lamine Yamal fue otro de los destacados de la gala, al quedarse con dos galardones: el de Mejor Delantero de la temporada y el Premio Diego Armando Maradona, que distingue a los talentos jóvenes por su destreza individual, capacidad técnica y talento natural. En la edición 2024, el ganador de este reconocimiento había sido Jude Bellingham.

Tras la premiación, el joven futbolista español reflexionó sobre su crecimiento en el último año. “Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien”, señaló.

Entre otros premios, Cristiano Ronaldo fue distinguido como Mejor Jugador de Medio Oriente, luego de otra temporada con números sobresalientes en Al-Nassr. Además, el Paris Saint-Germain fue elegido como mejor club masculino, mientras que Luis Enrique se quedó con el premio al Mejor Entrenador y Vitinha fue reconocido como el mejor mediocampista.

Todos los premiados en los Globe Soccer Awards 2025