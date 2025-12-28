Lamine Yamal ganó el Premio Maradona en los Globe Soccer Awards
La joven estrella del Barcelona recibió el reconocimiento por haber sido el jugador con mayor destreza individual, capacidad técnica y talento natural.
Los Globe Soccer Awards 2025 se celebraron este domingo en Dubái. La ceremonia, organizada por el Consejo de Deportes de Dubái, distingue desde 2010 a los mejores jugadores, entrenadores y dirigentes del fútbol mundial.
El gran protagonista de la noche fue el mismo que se quedó con el Balón de Oro y el premio The Best: Ousmane Dembélé, quien fue elegido como mejor jugador masculino, superando a Kylian Mbappé, Raphinha, Vitinha y Lamine Yamal. Por su parte, la española Aitana Bonmatí, del Barcelona, ganó el premio a la mejor jugadora femenina.
Lamine Yamal fue otro de los destacados de la gala, al quedarse con dos galardones: el de Mejor Delantero de la temporada y el Premio Diego Armando Maradona, que distingue a los talentos jóvenes por su destreza individual, capacidad técnica y talento natural. En la edición 2024, el ganador de este reconocimiento había sido Jude Bellingham.
Tras la premiación, el joven futbolista español reflexionó sobre su crecimiento en el último año. “Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien”, señaló.
Entre otros premios, Cristiano Ronaldo fue distinguido como Mejor Jugador de Medio Oriente, luego de otra temporada con números sobresalientes en Al-Nassr. Además, el Paris Saint-Germain fue elegido como mejor club masculino, mientras que Luis Enrique se quedó con el premio al Mejor Entrenador y Vitinha fue reconocido como el mejor mediocampista.
Todos los premiados en los Globe Soccer Awards 2025
- Mejor futbolista: Ousmane Dembélé (PSG)
- Jugador emergente: Désiré Doué (PSG)
- Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)
- Mejor mediocampista: Vitinha (PSG)
- Mejor club masculino: PSG
- Mejor club femenino: Barcelona
- Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)
- Premio Diego Armando Maradona: Lamine Yamal
- Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)
- Mejor Selección: Portugal
- Mejor superación deportiva: Paul Pogba
- Mejor agente: Jorge Mendes
- Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)
- Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)
- Mejor creador de contenido: Bilal Halal
- Mejor academia: Right to Dream
- Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta
- Mejor branding: Los Angeles Football Club
- Mejor mental coach: Nicoletta Romanazzi
Comentarios