Existen más de 15 denuncias por grooming en Neuquén

El grooming es un delito que consiste en el acoso sexual a través de las redes sociales, se da entre un mayor de edad hacia un menor de edad, es poco conocido y cada vez más frecuente por la proliferación de las redes sociales. En Neuquén, en lo que va del año ya se han recibido entre 15 y 20 denuncias por este tipo de hechos en la policía, el último se conoció el lunes, cuando un hombre fue detenido tras una denuncia en su contra por contactarse con una adolescente y perseguirla a los lugares que frecuentaba.

“Se trata de un delito nuevo en cuanto a la incorporación en el Código Penal de la Argentina con el artículo 131”, explicó el subcomisario Pedro Güento, a cargo de la división de Delitos Sexuales y Trata de Personas, de la policía de Neuquén. Detalló que por ese motivo es difícil que la gente lo denuncie porque “la gente no lo asume como delito, porque se cree que si no hay contacto físico no hay delito. Las víctimas entienden eso y muchos policías creen lo mismo, por ese motivo estamos capacitándonos para avanzar en esta temática”, detalló.

La modalidad se da con frecuencia en redes sociales como Facebook o Instagram, pero también a través de WhatsApp, el subcomisario indicó que hay distintos métodos de captación “como los juegos online, donde los chicos se ponen en contacto con otras personas y pueden llegar a facilitar sus números telefónicos, de esta manera se comienzan a intercambiar mensajes. Lo importante es que los mayores no intervengan en estos circuitos y que lo denuncien inmediatamente”.

Güento explicó que en general ante este tipo de hechos los padres o familiares de la víctima se ponen en contacto con el victimario, haciéndose pasar por el menor. Buscan concretar un encuentro y así poder atrapar a la persona.

Señaló que esto no se recomienda por un lado porque se pone en peligro la integridad de las personas al realizar un encuentro y, por otro, que las causas judiciales pierden vigencia porque el delito “solo se configura si el contacto es entre un menor y un mayor, si es entre mayores, por más que se utilice la cuenta del menor de edad para simular deja de ser delito”.

“Ante estos casos hay que guardar los mensajes, con fecha y hora, no eliminar nada ni bloquear a los acosadores porque todo lo que se pueda comprobar como evidencia es útil”, señaló.

El subcomisario informó que se está trabajando desde el año pasado “muy fuertemente para capacitar al personal y los oficiales de las comisaría para que aprendan a tomar estas denuncias y también tenemos pensado visitar escuelas para explicarle a los chicos y los docentes como actuar”, por ese motivo anticipó que “las denuncias van a ir en aumento en la medida que nos vayamos capacitando”.