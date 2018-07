Figueroa habló de las internas del MPN: “No fui convocado”

Tras la lista de unidad consensuada para las elecciones internas del MPN el vicegobernador Rolando Figueroa se expresó por primera vez y aseguró que no fue “convocado”. Aseguró que seguirá participando pero pidió “escuchar” a todos los sectores.

“Como actual presidente de la Convención de nuestro Partido, no he sido convocado a ninguna reunión de manera oficial ni extraoficial”, dijo en un extenso comunicado al que accedió “Río Negro” y agregó que “he decidido no disputar los cargos para no legitimar políticas de nuestro partido con las cuales no estoy de acuerdo; y porque no pretendo a titulo personal, imponerme a nadie. Pero efectivamente estoy participando”.

Te puede interesar: Gutiérrez y Pereyra cerraron un acuerdo para estar al frente del MPN

Reconoció además las diferencias con la conducción del partido provincial y, sin mencionarlo, se refirió al gobernador Omar Gutiérrez al señalar que “tengo con algunos actores, protagonistas en la actualidad, profundas diferencias de visión política y creo que sería muy sano para todos generar el ámbito para poder expresarlas, entendiendo que lealtad no es lo mismo que reverencia sumisa”.

Finalmente advirtió de los “riesgos” de correr la surte que tuvieron otros partidos provinciales. “Si no cambiamos, si no abrimos las puertas, si no despertamos entusiasmo, si no somos coherentes, si no nos renovamos, si no reconocemos al que trabaja con compromiso y vocación, corremos el riesgo de seguir el camino de la mayoría de los partidos provinciales que no pudieron reaccionar a tiempo frente a una sociedad que demanda atención y respuestas acordes a cada tiempo histórico”, indicó.

A continuación el texto completo del vicegobernador Figueroa:

YO PARTICIPO. NO DISPUTO.

“El MPN está a punto de “renovar” sus autoridades. Esta casa, que comparto con miles de personas residentes en mi provincia, no luce por estos días con el esplendor de otros tiempos.

En este contexto, me he preguntado muchas veces qué deberíamos hacer para propiciar entre todos un escenario que nos haga competitivos de cara al difícil proceso electoral del año 2019. Por eso sigo insistiendo en llamar a la reflexión, para comprender que el camino más prolífico no es cerrar el partido sino todo lo contrario, abrir sus puertas de par en par, convocar a todos los afiliados con generosidad e impulsar un debate abierto y sin condiciones sobre el destino del MPN y de la provincia. Debo decir que, lamentablemente, una parte del sector Azul al cual pertenezco, como así también otras líneas internas de nuestro Movimiento representativas de muchos afiliados y afiliadas, no han sido convocadas en este proceso electoral interno.

Con relación a la elección de autoridades partidarias, he decidido no disputar los cargos para no legitimar políticas de nuestro partido con las cuales no estoy de acuerdo; y porque no pretendo a titulo personal, imponerme a nadie. Pero efectivamente estoy participando. Estas líneas lo demuestran. Participar y disputar son acciones bien diferentes. Participar significa sentirse parte del Movimiento. Y les aseguro que mi sentimiento es muy fuerte y profundo. Por eso me duele enormemente lo que estoy viendo. De la misma forma que lo sienten los compañeros del Movimiento. Soy uno de ellos. Con la misma historia, las mismas responsabilidades, los mismos dolores y las mismas broncas.

Desde hace tiempo vengo planteando que hay temas urgentes sobre los que debemos enfocarnos hasta el 10 de diciembre de 2019, acompañando y fortaleciendo hasta el último día la institucionalidad de un Gobierno conducido por nuestro Partido. Pero reitero lo que he dicho en otras ocasiones, en función de la experiencia vivida: las autoridades del Gobierno no deben ser las mismas que las del MPN. Y además es necesario convocar a todos los sectores internos a discutir qué Partido necesita Neuquén, para recién después consensuar un elenco de autoridades. Debemos generar los espacios para que compañeros y compañeras de enorme prestigio y trayectoria, que tanto han hecho por la provincia, sean parte de la vida institucional de nuestro MPN. Y desde esos sólidos cimientos abrir los brazos para motivar a los jóvenes a sumarse y renovar a este gran Partido. El trasvasamiento generacional no tiene que ser un eslogan. Hay que hacerlo realidad.

Respeto profundamente a todos mis compañeros, tengo afectos antiguos con casi todos ellos. Hemos compartido la vida construyendo el MPN. Pero tengo con algunos actores, protagonistas en la actualidad, profundas diferencias de visión política y creo que sería muy sano para todos generar el ámbito para poder expresarlas, entendiendo que lealtad no es lo mismo que reverencia sumisa.

Un proceso de unidad tiene que servir para fortalecer el Partido y no para debilitarlo; por eso valoro a quienes de forma genuina y constructiva han hecho y siguen haciendo enormes esfuerzos por escuchar todas las voces.

Como actual presidente de la Convención de nuestro Partido, no he sido convocado a ninguna reunión de manera oficial ni extraoficial, actitud que tomo como una señal de que algunos compañeros no están dispuestos a escuchar lo que los afiliados tenemos para decir cuando vemos con preocupación que nuestro Partido se aleja de su esencia popular y neuquina.

Y lo señalo fundado en lo que me dice hoy la gente de cada ciudad, pueblo o paraje, a quienes visito desde hace mas de veinticinco años. El partido ya no enorgullece a todos, ni convoca como antes y esto debemos tomarlo como una señal de alerta. Si no cambiamos, si no abrimos las puertas, si no despertamos entusiasmo, si no somos coherentes, si no nos renovamos, si no reconocemos al que trabaja con compromiso y vocación, corremos el riesgo de seguir el camino de la mayoría de los partidos provinciales que no pudieron reaccionar a tiempo frente a una sociedad que demanda atención y respuestas acordes a cada tiempo histórico.

Por eso, desde el lugar de un militante mas, estaré a disposición siempre de una construcción política abierta, democrática y pluralista para beneficio de todos los Neuquinos”.