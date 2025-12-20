Último momento | Operan de urgencia a Cristina Kirchner por un fuerte dolor abdominal

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, para ser sometida a una evaluación médica exhaustiva tras presentar un dolor abdominal.

Luego de los análisis, desde el entorno cercano a Cristina revelaron que tuvo que ser intervenida de urgencia por una apendicitis.

El traslado al Sanatorio Otamendi se realizó con autorización judicial, ya que Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111. Previamente, profesionales de la salud se hicieron presentes en el domicilio y, tras una revisión inicial, consideraron necesario derivarla a un centro médico para la realización de estudios complementarios.

Desde su entorno trascendió que la decisión se tomó de manera preventiva y que ante los estudios realizados, deberán operarla.

Por el momento, los detalles que trascendieron tienen que ver con la intervención que sufrirá debido a una apendicitis. La exmandataria permanecerá internada por este problema de salud.

Militantes de CFK llegaron hasta su departamento para manifestar su apoyo en esta situación.

Autorizaron salidas de Cristina Kirchner a la terraza

La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria luego de ser condenada en la Causa Vialidad. El aval del tribunal fue luego de considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico.​

El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.​

La medida se suma al régimen de arresto domiciliario vigente y se implementará bajo control del servicio de monitoreo y de los funcionarios judiciales encargados de supervisar la ejecución de la pena impuesta a la exmandataria.