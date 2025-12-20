River sorprendió y cerró otro refuerzo: Anibal Moreno será dirigido por Gallardo

River Plate inició su pretemporada este sábado en River Camp, el predio situado en Ezeiza, y Fausto Vera, el primer refuerzo del Millonario, ya se entrenó bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

En paralelo, Stefano Di Carlo se movió con rapidez y llegó a un acuerdo con Palmeiras para cerrar la llegada de otro volante central: Aníbal Moreno será refuerzo del conjunto de Núñez. River comprará el 100% de su ficha por una cifra cercana a los siete millones de dólares.

Moreno, nacido en San Fernando del Valle de Catamarca, surgió de las inferiores de Newell’s, fue comprado por Racing en 2022 y, tras un destacado rendimiento en la Academia, fue transferido al club paulista por una suma similar a la que desembolsará River. Además, en octubre de este año debutó en la Selección Argentina en un partido amistoso.

La negociación no era sencilla, ya que el catamarqueño era uno de los habituales titulares en el equipo que dirige el portugués Abel Ferreira, pero el Millonario aceleró las gestiones y cerró un fichaje de jerarquía.

De esta manera, Gallardo ya cuenta con dos incorporaciones para comenzar a reemplazar a Enzo Pérez, quien quedó libre tras la decisión del club de no renovarle su contrato.