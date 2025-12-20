La Amistad dio el golpe en La Chacra y se metió en cuartos de final del Regional Amateur

Los octavos de final de vuelta del Regional Amateur entregaron el triunfo de visitante de La Amistad al vencer a Independiente de Neuquén por 4-1 que le permitió avanzar a los cuartos de final de la zona patagónica. El equipo de Cipolletti dio vuelta la serie en La Chacra de perder 1-0 de local en la ida.

A los 26 del primer tiempo, llegó la ventaja para La Amistad con un desborde de Juárez que buscó a Mauro García y el delantero esta vez empujó el balón al fondo del arco para el 1-0.

Independiente tuvo el empate a los 36 en una buena acción colectiva que Azaguate se perdió de manera increíble al desviar el remate con el arco disponible.

En el complemento, La Amistad salio más decidido y a los 11 en un despeje corto tras un córner Gustavo Juárez definió de zurda para el 2-0 del conjunto azul.

El tercero llegó a los 20 con Nicolás Domínguez que ingresó al área y definió de zurda para vencer a Ceferenio Arregui y anotar el 3-0. El descuento del Rojo llegó a los 30 con un cabezazo de Pablo Namuncura en el área que puso el 3-1.

En el final cuando se jugaba el descuento, la visita logró el cuarto con una contra que definió Facundo Morales para el 4-1 final.

El lamento de los jugadores de Independiente por la eliminación en casa.

Atlético Regina sufrió en casa con el empate ante Alianza que lo metió en cuartos

En Villa Regina, Atlético tuvo que sufrir y con el empate 2 a 2 ante Alianza terminó avanzando a la próxima fase tras la ventaja conseguida en Cutral Co. La primera etapa terminó igualada en cero en un desarrollo parejo y con escasas llegadas de riesgo.

En el segundo tiempo a los 6 mintutos pegó primero Alianza con una gran definición de Alejandro Díaz que puso el 1-0 para el Gallo. Luego, a los 10 llegó otro golpe para el local con una contra que definió de nuevo Díaz tras un rechazo del arquero Franchelli para poner el 2-0 de Alianza.

Regina reaccionó a los 22 con un cabezazo del central Gutiérrez en un tiro libre que le permitió anotar el 2-1. Cerca del tramo final, a los 34 en un córner volvió a ganar Gutiérrez de cabeza para anotar el 2 a 2.

La acción generó polémica ante el reclamo de los jugadores de Alianza que pedían que el balón no había ingresado tras el remate de cabeza. Tras varios minutos de interrupción se reanudó el juego y el Albo sostuvo el empate final que le dio la clasificación a cuartos.

San Patricio festejó la clasificación por penales en Bariloche

En Bariloche, Estudiantes niveló la serie ante San Patricio al vencerlo 1-0 y en los penales fue triunfo del equipo del Chañar por 3 a 2.

Por su parte, Deportivo Villalonga consiguió la clasificación al derrotar de local a J.J. Moreno de Madryn por 2-1 y con la serie igualada en el global fueron a los penales y allí Villalonga se impuso por 6 a 5 y se metió en cuartos.