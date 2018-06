Golpe al basurero regional de Quiroga

Concejales de la comisión de Ecología recorrieron el Complejo Ambiental Neuquén y se llevaron malas noticias. El edil del Frente y la Participación, Luis Durán, denunció que no está funcionando la cooperativa que separaría los residuos, que existe aún gente revolviendo la basura y que no hay tierras disponibles para traer la basura de otras ciudades.

Presentó un proyecto para que el municipio informe sobre el convenio que firmó con Cipolletti, Plottier y Centenario para procesar los residuos de esas localidades y si está previsto llamar a audiencia pública, debido a que “los vecinos tenemos derecho a decidir si queremos traer la basura de otros municipios”.

“El proceso de reciclado no se está realizando, no hay empleados trabajando. Hay trabajadores que vinieron a realizar una actuación de cómo se realiza el proceso, pero en realidad el municipio neuquino no está separando los residuos y la cooperativa que prometió el Ejecutivo no funciona”, detalló el edil. Durán agregó que dentro del complejo de la meseta hay gente revolviendo la basura que no fue separada y que queda a cielo abierto.

En su proyecto de comunicación que tomará estado parlamentario el jueves, se solicita que el municipio informe sobre si se realizó un estudio de impacto ambiental para determinar si es conveniente o no recibir la basura de otras tres ciudades y si se contempla la recepción de residuos peligrosos.

“La subsecretaria de Medio Ambiente, (Silvia Gutiérrez), no respondió sobre la superficie del complejo donde se va a desarrollar la actividad, ya que hoy tiene 10 hectáreas pero el proyecto ingresado en la comisión de Obras Públicas prevé utilizar 22 hectáreas más. Tampoco dijo sobre las calles que quieren anexar al complejo por 2,7 hectáreas”, agregó.

Durán avanzó en su denuncia al asegurar que “el contrato de licitación con Cliba Tecsan se realizó para el tratamiento de la basura de Neuquén, no de tres municipios más. Por este motivo quieren pasar tierra pública al ámbito privado del municipio para de esa manera poder depositar la basura de otros municipios y aumentar el volumen del negocio considerablemente”.

Neuquén recibiría 1.159.200 pesos por mes por recibir los residuos de sus tres vecinos.