Christian Nodal habría demandado a Cazzu por la manutención de su hija Inti: las cifras que salieron a la luz

La relación entre los cantantes Christian Nodal y Cazzu terminó muy mal y les viene costando mucho llegar a un acuerdo por la manutención de su hija Inti.

Los medios mexicanos revelaron sobre una supuesta demanda por parte del cantante hacia la rapera argentina.

Revelan la presunta demanda de Christian Nodal a Cazzu: motivos, cifras y el reclamo por Inti

La conductora Pati Chapoy dio a conocer una supuesta acción legal iniciada por Christian Nodal contra Cazzu, en la que el cantante detallaría una serie de pagos millonarios hechos durante casi dos años.

Según lo expuesto en el programa, Nodal habría afirmado que entregó a la artista argentina importantes sumas de dinero cada mes. De acuerdo con lo relatado por Chapoy, esos pagos se habrían realizado exclusivamente en efectivo, modalidad que, siempre según la versión atribuida al músico, habría sido solicitada por Cazzu.

La demanda, aparentemente de carácter civil, habría sido presentada ante un juzgado de lo familiar en Jalisco. El material mostrado en el programa Ventaneando indica que Nodal busca asegurar su participación en cada decisión vinculada a la crianza de Inti. En ese contexto, habría pedido la intervención de la justicia para garantizar sus derechos como padre.

Mientras tanto, en el ciclo televisivo se debatió la magnitud de las cifras mencionadas: según el cálculo presentado, los aportes del cantante rondarían los 12 millones de pesos mexicanos (más de 660.000 dólares) en un año.

“En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”, dice el músico en el escrito judicial.

Nodal sostuvo que dichas conductas podrían ser consideradas como “coerción”, mientras apoya una propuesta conocida como “Ley Cazzu”, que busca regular los permisos de viaje para menores cuando sus padres están separados. La iniciativa ya superó las 33 mil firmas en Change.org y abrió un debate más amplio sobre movilidad, custodia y trámites internacionales.