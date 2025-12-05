Bubalco Patagonia prepara un finde largo con grandes propuestas: juegos acuáticos, naturaleza, promociones y más
El bioparque de la Patagonia abre sus puertas este fin de semana largo con actividades interactivas, recorridos guiados y juegos acuáticos. Una propuesta para disfrutar en familia mientras se aprende sobre conservación y se conecta con la biodiversidad.
El sol cae sobre la costa del río y el murmullo del agua se mezcla con los primeros pasos de los visitantes que llegan al Bioparque Bubalcó Patagonia. Entre risas y curiosidad, la experiencia promete ser completa: un día entero para recorrer senderos, descubrir historias de animales rescatados y sumergirse en un aprendizaje que combina diversión y conciencia ambiental.
El parque ofrece visitas guiadas que parten desde la plaza central a las 11, 13 y 15 horas. Cada recorrido dura entre dos y tres horas y permite conocer en detalle a los habitantes del bioparque: Kira y Gaio, los pumas rescatados que hoy se mueven con libertad en su refugio; los Ibis sagrados que necesitan un nuevo hogar; y las tortugas que habitan el invernadero del parque, protegidas y cuidadas por un equipo especializado.
La Fundación Bubalcó se consolida como un referente en conservación y refugio de fauna en peligro de extinción. Ninguno de los animales del parque fue retirado de la naturaleza, y todos reciben diariamente alimentación, atención veterinaria especializada, resguardo y enriquecimientos cognitivos. Cada visita es, entonces, no solo una experiencia recreativa, sino un encuentro con la misión de proteger la vida silvestre.
Además de los recorridos, los visitantes pueden planificar un día completo en la costa del río, con mesas y sombra, y disfrutar de los foodtrucks disponibles para un picnic improvisado. El domingo 7 de diciembre, desde las 14 hasta las 17 horas, los visitantes se pueden divertir con inflables acuáticos, juegos de agua, un mural colectivo para pintar y entretenimiento a lo largo de la costa. Además habrá un foodtruck para poder hacer picnic en la costa. “Traé tu mantel y disfrutá”, invitan los organizadores.
Entradas y promociones
Las entradas se adquieren únicamente en la boletería del parque en el momento de la visita.
El sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre todas las entradas tendrán un 10% de descuento (no
acumulable con otras promociones).
Así quedarán los valores con descuento: entrada general $23.200, menores entre 4 y 12 años y
jubilados $18.900, Grupo I $75.300 (2 mayores y 2 menores/jubilados), Grupo II $95.800 (2 mayores y 3
menores/jubilados), y Grupo III $129.000 (6 entradas de mayores). Los menores de 4 años entran
gratis.
Descuentos Club Río Negro, válidos todos los días del año.
- Entrada General con un 15% de descuento $21.900
- Entrada Grupo 1 con un 10% de descuento $75.300
Conexión con la naturaleza y compromiso ciudadano
Cada entrada es una contribución directa al bienestar de los animales del parque, permitiendo cubrir su alimentación diaria, atención veterinaria, medicamentos y mejoras en los espacios para garantizar su calidad de vida.
Más allá de la diversión, el parque invita a la comunidad a aprender sobre la biodiversidad y la importancia de protegerla. La Fundación Bubalcó mantiene informada a la población sobre programas, tarifas y promociones a través de su web www.bubalco.com, WhatsApp e Instagram y Facebook. Y recuerda: si se encuentra un animal silvestre herido o en peligro, en Río Negro se puede contactar a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático al 2920420287; en Neuquén, al 0800 666 6636, atención las 24 horas.
En Bubalcó, cada paso, cada juego y cada recorrido guiado recuerdan que la naturaleza se cuida con conocimiento, respeto y disfrute compartido.
Comentarios