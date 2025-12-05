Club Plottier pegó primero y está a un paso del ascenso a la Liga Federal de básquet

Club Plottier se iluminó en el segundo cuarto y a partir de ahí empezó a liquidar la historia en la primera final de la zona Ascenso del PreFederal de básquet. El Histórico estuvo a pleno y la gente vibró con el 74-56 sobre Petrolero Argentino, que dejó al equipo de Sergio Bellandi a un partido de ser campeón y de lograr el pasaporte a la Liga Federal 2026.

Leandro Tapia fue la gran figura de la noche porque alcanzó los 30 puntos y apareció en los momentos más determinantes. La visita arrancó mejor y se quedó con el primer parcial (22-19), pero el local mostró credenciales en los segundos 10 minutos, lo ganó 23-8 y a partir de ahí controló el juego.

Los puntos clave de la victoria

Club Plottier fue más intenso en defensa (13-7 en recuperos), se mostró más concentrado (11-17 en pérdidas) y a partir de ahí construyó una victoria incuestionable. Además apareció con triples muy oportunos y dominó ese rubro: 11-33 (31%) contra un pobre 18% (4-11) del Matador.

Las figuras

Leandro Tapia alcanzó una valoración de 37, porque además de los 30 puntos, bajó 10 rebotes, dio 4 asistencias, hizo 2 tapas y recuperó cuatro pelotas. Además, Angelo Sasso alcanzó los 14 puntos, Paolo Casale llegó hasta 11 y Gabriel Spinaci capturó 11 rebotes.

En Petro, Matías Arias fue el único que alcanzó el doble dígito con 14 y también rindieron Patricio Rueda, con 9 más 7 deportes.

El segundo, en La Cueva de Plaza Huincul

La final del PreFederal Ascenso seguirá el sábado 6 a las 21:30 en La Cueva de Plaza Huincul. Petrolero debe ganar si quiere estirar la serie al tercer juego, que sería el miércoles 10, otra vez en El Histórico.

Un dato que favorece al local es que fue el equipo que terminó con el invicto de Club Plottier en el torneo y por eso sueña con repetir para estirar la definición.