Sorteo del Mundial 2026 en vivo: se definen los grupos y los rivales de la Selección Argentina

Luego del show del legendario Andrea Bocelli, en el escenario de Washington D. C. aparecieron Kevin Hart y Heidi Klum, quienes dieron comienzo a la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento puede seguirse minuto a minuto por Telefe, TyC Sports, DSports y la plataforma Disney+.

Más tarde fue el turno de Robbie Williams y Nicole Scherzinger, que también tuvieron su momento estelar sobre la tarima.

La gala cuenta con la presencia de múltiples figuras del deporte y la política, entre ellas Donald Trump, Gianni Infantino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien dialogó con la prensa y afirmó: “Veo bien a la Selección por cómo terminamos la clasificación. Estamos con mucha expectativa, con la adrenalina de saber con quiénes vamos a jugar. Somos los campeones y tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo”.

El partido inaugural será en 188 días, el jueves 11 de junio de 2026, en el Estadio Azteca, y la FIFA confirmó que la final del Mundial, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, tendrá un show en el entretiempo, al estilo Superbowl, algo inédito y extraño en el fútbol.

Argentina es cabeza de serie, al igual que los tres países anfitriones y las selecciones mejor ubicadas en el ranking: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. La Selección no podrá compartir grupo con ningún país de Conmebol, excepto Bolivia, que aún debe disputar el repechaje.

Lionel Scaloni fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario, a segundos de que comience el sorteo.

Lionel Scaloni entrando con la Copa del Mundo.



