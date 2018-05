Investigan a un neuquino por distribuir pornografía infantil

Un joven neuquino de 21 años es investigado por una causa internacional, que se originó en España el año pasado, vinculada a la distribución de pornografía infantil a través de grupos de “WhatsApp”. Su número telefónico aparecía en los registros y este jueves al mediodía realizaron un allanamiento en su casa del barrio Maronese.

El subcomisario Pedro Huento, a cargo de la división de Delitos Sexuales de la Policía, informó que tomaron intervención en una causa internacional que lleva el nombre de “Operación Dracart” y que las actuaciones en la ciudad se realizaron por un pedido de la Interpol de Madrid, con intervención de la fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén.

Explicó que “en abril de 2017 se inició la operación que se realizó en 15 países de habla hispana por la difusión de pornografía infantil, en la que se realizaron más de 50 allanamientos. Entre todos los números identificados aparece un número de característica argentina, más precisamente de Neuquén”.

Indicó que el número no estaba vinculado a ninguna persona, porque pertenecía a un chip prepago, “nosotros empezamos a trabajar, realizamos investigaciones a través de redes e internet y pudimos llegar a estar persona, que sería la que envió las imágenes. Se lo investiga por difusión de las imágenes únicamente, por compartir videos con alto contenido sexual que involucran a niñas menores de 10 años. Por lo que se pudo indagar, las pequeñas no son argentinas y se sospecha que los videos no fueron grabados acá”, indicó.

El subcomisario detalló que el joven involucrado “recibió los videos y los reenvió. Hoy se procedió al allanamiento donde se secuestró una computadora, tres teléfonos celulares, dos pendrive, dos tarjetas de memoria y un disco rígido. Uno de los celulares es el que registraba en la investigación”.