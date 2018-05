Investigan si en Neuquén les pagaban a los inspectores por hacer más multas

Las sospechas sobre la metodología de cobro de multas en el sistema de estacionamiento medido llegó al Deliberante de Neuquén a partir de la denuncia de un ex empleado que sostiene que la empresa alienta a multar al máximo posible para lograr un buen sobresueldo de sus operarios.

La convocatoria al operario despedido por la firma estaba prevista el lunes pasado, y se suspendió hasta la semana próxima, se informó.

El concejal Francisco Baggio, autor de un proyecto que impulsa dar de baja el sistema de estacionamiento medido en Neuquén (SAEM), promovió la presentación de Guillermo Soto, que sostiene que la firma alienta al personal a que haga más de 500 multas por mes para mejorar el sueldo.

Te puede interesar Denuncian que les daban un “premio” si hacían más multas

Soto -ex empleado de SAEM- sostuvo que cuando fue operario llegó a cobrar en negro más de 8.000 pesos como compensación por más de 2.000 multas labradas en el mes.

“A partir de las 500 infracciones te pagan 3 pesos cada una, con más de 750 cada multa adiciona 4 pesos y más de 1.000 multas, pagan a 5 pesos cada una que supere los 1000”, sostuvo Soto.

El pago se efectúa por fuera del recibo de sueldo y con una tarjeta recargable que funciona como un voucher de compras que podían utilizar en un complejo de shopping de Neuquén, dijo.

Consultada la firma, se informó que no había una persona autorizada para hablar con la prensa.

Desde el municipio, el subsecretario de Transporte y Tránsito, Fernado Palladino, confirmó que la denuncia de Soto fue receptada por el municipio en enero, pero que no se le dio entidad en función de las explicaciones que brindó la empresa y a lo que pudieron cotejar con otros empleados.

Te puede interesar Insisten con la rescisión del contrato para el estacionamiento en Neuquén

“La empresa presentó menos actas de las que veníamos recibiendo históricamente, entendemos que no hay una actividad mayor de que hacen más multas por un cobro; además el denunciante viene de la mano de Baggio, que está en una campaña de desprestigio con el sistema medido”, sostuvo Palladino.

El funcionario advirtió que el empleado hizo la presentación después que fue despedido por agresiones de la firma y que no había claridad en las intenciones de su planteo.

Baggio replicó que “este empleado fue despedido de la empresa por el cuestionamiento que hacía de esta presión para cobrar todo el tiempo multas. Se acercó cuando inicié la campaña por la derogación del sistema de estacionamiento medido y nos pareció que este incentivo por multas, además de ser una estafa laboral por ser en negro, lesiona la confianza entre el vecino y la empresa; los inspectores son obligados a hacer un mínimo de multas esto es una causal de rescisión de contrato, además de los incumplimientos contados de la firma: no funciona el sistema wi fi, los kioscos no tienen tarjetas, las recargas no funcionan adecuadamente”, enumeró.