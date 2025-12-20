Bonavena se quedó con «el combate de todos los tiempos» ante Monzón
El nieto del Ringo le ganó por puntos al nieto de Carlos, en el cuadrílatero en la cancha de Huracán.
Franco Bonavena se quedó con «el combate de todos los tiempos» ante Agustín Monzón en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Los jueces de la velada son Walter Nelson, Yesica Tuti Bopp, Leandro Gómez y Silvana Carsetti.
"Bonavena":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 20, 2025
Porque Franco Bonavena derrotó a Agustín Monzón en #ParenseDeManos III pic.twitter.com/sHXfXQ80it
Fue una pelea a cuatro rounds de dos minutos, en la que Bonavena ganó de manera unánime. El nieto de Ringo Bonavena tiene 29 años y boxea desde hace dos años de manera amateur. Ya acumula más de 15 peleas.
Agustín, por su parte, fue churrero, bachero en una cervecería y trabajó en hoteles, pero sueña con ser actor. Ya tuvo participaciones en “El Eternauta”, “Coppola” y en la biografía de su abuelo, “Monzón”.
“Este pibe (Monzón) se bancó todo. Dimos un peleón honrando los dos apellidos. Nos cumplieron un sueño. Gracias por esto. Es un sueño estar en Huracán. Es hermosa la cancha, su comunidad y su gente”, comentó Bonavena al finalizar el combate, luego de quedarse con el cinturón en la primera pelea de Parense de Manos 3, en la cancha donde tan querido es su abuelo Ringo.
Las otras 10 peleas en el Ducó
18:00: Monzón vs. Bonavena
18:30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte
19:20: Mariano Pérez vs. Manu Jove
19:50: Dairi vs. Espe
20:30: Gabino Silva vs. William Banks
21:00: Coty Romero vs. Carito Muller
21:50: Mernuel vs. Cosmic Kid
22:20: Grego Rossello vs. Goncho Banzas
23:10: Perxitaa vs. Coker
23:50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez
00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza
Comentarios