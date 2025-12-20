Bonavena se quedó con «el combate de todos los tiempos» ante Monzón

Franco Bonavena se quedó con «el combate de todos los tiempos» ante Agustín Monzón en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Los jueces de la velada son Walter Nelson, Yesica Tuti Bopp, Leandro Gómez y Silvana Carsetti.

"Bonavena":

Porque Franco Bonavena derrotó a Agustín Monzón en #ParenseDeManos III pic.twitter.com/sHXfXQ80it — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 20, 2025

Fue una pelea a cuatro rounds de dos minutos, en la que Bonavena ganó de manera unánime. El nieto de Ringo Bonavena tiene 29 años y boxea desde hace dos años de manera amateur. Ya acumula más de 15 peleas.

Agustín, por su parte, fue churrero, bachero en una cervecería y trabajó en hoteles, pero sueña con ser actor. Ya tuvo participaciones en “El Eternauta”, “Coppola” y en la biografía de su abuelo, “Monzón”.

“Este pibe (Monzón) se bancó todo. Dimos un peleón honrando los dos apellidos. Nos cumplieron un sueño. Gracias por esto. Es un sueño estar en Huracán. Es hermosa la cancha, su comunidad y su gente”, comentó Bonavena al finalizar el combate, luego de quedarse con el cinturón en la primera pelea de Parense de Manos 3, en la cancha donde tan querido es su abuelo Ringo.

Las otras 10 peleas en el Ducó

18:00: Monzón vs. Bonavena

18:30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte

19:20: Mariano Pérez vs. Manu Jove

19:50: Dairi vs. Espe

20:30: Gabino Silva vs. William Banks

21:00: Coty Romero vs. Carito Muller

21:50: Mernuel vs. Cosmic Kid

22:20: Grego Rossello vs. Goncho Banzas

23:10: Perxitaa vs. Coker

23:50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez

00:30: Gero Arias vs. Tomás Mazza