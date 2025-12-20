Cómo hacer papas navideñas: la receta viral que va a sorprender a todos en este fin de año 

Las papas navideñas son una opción que nunca falla para acompañar carnes o pollo en la Nochebuena. Son una guarnición versátil y fácil de hacer, con un toque distinto para sorprender a todos en la mesa.

Estas papas son doradas, crocantes y con un aroma a hierbas y cítricos que las saca de lo común y las vuelve perfectas para distintos platos. El secreto está en los condimentos y el toque final con almendras fileteadas. A continuación, te contamos cómo hacerlas.

Cómo hacer las papas navideñas: receta viral paso a paso

Ingredientes:

1 kg de papas

3 dientes de ajo

Romero fresco o seco

Jugo y ralladura de ½ limón

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Opcional: almendras fileteadas y/o queso rallado

Paso a paso:

Lavá bien las papas y cortalas en cubos grandes o gajos, sin sacarles la cáscara.

Hervilas en agua con sal durante unos 10 minutos, hasta que estén apenas tiernas. Escurrí.

Colocalas en una fuente para horno y aplastalas apenas con un vaso o tenedor.

Sumá el ajo picado, el romero, la ralladura y el jugo de limón, un buen chorro de aceite de oliva, sal y pimienta.

Llevá a horno fuerte (200 °C) por 30 a 35 minutos, hasta que estén bien doradas y crocantes.

Agregá almendras fileteadas o queso rallado por encima y dejá gratinar unos minutos más.

El toque final para que sean un éxito total

Para que tus papas tengan ese sabor bien festivo, agregá en los últimos 5 minutos de horno un chorrito de miel o mostaza antigua mezclada con aceite de oliva. Ese contraste entre lo dulce y lo salado potencia el sabor y realza el dorado.