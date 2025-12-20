Gaiser y Modon Perez se impusieron en la décima edición de “Los Cuatro Puentes”

La Fiesta del Río tuvo este sábado la disputa de la décima edición de la maratón acuática “Los Cuatro Puentes”, realizada entre Río Colorado y La Adela. Con temperaturas cercanas a los 35 grados y un río Colorado en bajante, la competencia consagró al pampeano Emilio Gaiser en la general masculina y a Silvana Modon Perez en la femenina.

La carrera estuvo lejos de ser una competencia convencional. Desde la largada en el Camping Municipal sobre la Ruta Nacional 22, los nadadores debieron enfrentarse a un cauce exigente, con bancos de arena, ramas ocultas y sectores de escasa profundidad que obligaron a una lectura permanente del río. Esto fue visible en la meta: tanto Gaiser como Matías Campi salieron del agua con raspones y marcas en la piel, auténticas «cicatrices de guerra» de un circuito que no perdonó errores.

En la general masculina, el joven talento de Alpachiri e integrante de la selección pampeana, protagonizó un duelo asfixiante con el valletano Campi. Ambos se despegaron rápidamente del resto del pelotón, compuesto por cerca de 150 competidores, y sostuvieron un mano a mano durante los cinco kilómetros de recorrido.

El desenlace llegó recién en los metros finales, rumbo al balneario de Barrio Buena Parada. Allí, la experiencia del pampeano terminó inclinando la balanza: Gaiser cruzó la meta en 37m 05s, con apenas 25 segundos de ventaja sobre Campi (37m 30s), que finalizó como escolta tras rozar la victoria. El podio lo completó Gonzalo Santellán, de Santa Rosa, con un tiempo de 42m 05s.

En la rama femenina, el suspenso fue aún mayor. Silvana Modon Perez, de General Acha, se quedó con la general con un registro de 42m 49s, pero debió exigir al máximo su físico ante el acecho constante de Agustina Barreto. La nadadora de Santa Rosa llegó apenas dos segundos después (42m 51s), en un cierre vibrante que confirmó el alto nivel de la competencia. El tercer lugar fue para Bernardita Pesce, de Victorica, con 45m 42s.

La jornada también incluyó la distancia promocional de 2,5 kilómetros, donde Diego César Olguín fue el ganador entre los caballeros y Mercedes Gregorio se impuso entre las damas, sumando participación y entusiasmo al clima festivo del evento.

Este domingo, el turno del triatlón

La Fiesta del Río continuará este domingo con la disputa del triatlón, una prueba que con el paso de los años se consolidó como una referencia para los atletas de la Patagonia. Las acreditaciones se realizarán de 7 a 9, mientras que la largada está prevista para las 10.

El recorrido propone 800 metros de natación en el río Colorado, 25 kilómetros de ciclismo por las calles céntricas de La Adela y 7 kilómetros de pedestrismo en un circuito urbano exigente, con desniveles y cambios de ritmo que pondrán a prueba la resistencia física y mental de los competidores.

Con más de 250 atletas inscriptos y una década de historia, la Fiesta del Río vuelve a ratificar su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del sur argentino.