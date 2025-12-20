Pablo Quirno sobre la postergación de la firma para el acuerdo entre la UE y el Mercosur: “se pierden una oportunidad” 

El presidente Javier Milei llegó a Foz de Iguazú, Brasil, para participar de la cumbre del Mercosur, donde mantuvo un encuentro protocolar y distante con su par brasileño, participó de la tradicional “foto de familia” con vista a las Cataratas y luego fijó la postura argentina con un extenso discurso ante los mandatarios del bloque. Luego del encuentro, fue el Canciller argentino el que brindó una entrevista para transmitir los detalles.

Durante su intervención, Milei volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia una mayor apertura comercial, con reglas más flexibles que permitan a los países miembros cerrar acuerdos de manera más ágil con otros mercados.

La visión del Gobierno sobre el Mercosur y la Unión Europea

Tras el encuentro, el canciller argentino Pablo Quirno dialogó con Radio Mitre y se refirió al demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que calificó como una oportunidad desaprovechada para el bloque europeo.

“Es más una pérdida de oportunidades para ellos que para nosotros. Hay un montón de países que quieren cerrar convenios”, sostuvo el funcionario.

Quirno recordó que el acuerdo UE–Mercosur lleva más de 25 años de negociaciones y aseguró que la postergación hasta enero responde a tiempos internos de Europa. “Si esperamos 26 años, bien podemos esperar unas semanas más. La pelota está del lado de Europa, pero si no firman se pierden una oportunidad”, afirmó.

Avances con Estados Unidos y balance positivo

El canciller también confirmó avances en las conversaciones con Estados Unidos, al señalar que se están resolviendo cuestiones administrativas del acuerdo comercial. “Estamos muy optimistas de que se va a poder firmar prontamente, tenemos que ver las agendas”, explicó.

Respecto a la cumbre del Mercosur, Quirno la calificó como “muy positiva para la Argentina”, al destacar que el eje estuvo puesto en generar más comercio e inversión para los países miembros.

En línea con el planteo del Presidente, remarcó que el comercio global exige rapidez y flexibilidad. “El Mercosur tiene un potencial tremendo, pero hay circunstancias en las que los tiempos no se adecuan a las necesidades de los países, y en esos momentos buscamos mayor flexibilidad para hacer negocios de manera independiente”, señaló.

Finalmente, Quirno subrayó que Europa necesita de los recursos estratégicos del Mercosur: energía y productos agrícolas, y reiteró que la Argentina continuará impulsando una agenda de apertura y acuerdos comerciales con el mundo.