La lista de Figueroa denunció que las internas del MPN fueron “fraudulentas”

El sector Violeta, liderado por el vicegobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, denunció irregularidades en las internas del MPN y que no reconocerá los resultados. El funcionario no estuvo presente en la conferencia ya que, según anunció el apoderado de la lista, Pino Russo, lo hará mañana “menos caliente de lo que estamos nosotros”.

Russo afirmó que se sienten defraudados por sus compañeros ya que “esto se ha transformado en un catalogo de fraudes y de no transparencia”. Los resultados provisorios oficiales daban como ganador a la candidatura a gobernador al actual gobernador, Omar Gutiérrez, quien buscará la reelección en 2019.

Entre las irregularidades, el vocero enumeró que han habido aprietes, boletas truchadas y los resultados de las mesas que “son muy diferentes, casi de magia”. También afirmó que no les brindaron la nómina de los 23 veedores que aportaba la Justicia Electoral como garantía de la transparencia de los comiciios y en cambio les dieron una de los que organizó el mismo partido.

Russo afirmó que no habían querido emitir opiniones durante el día hasta tener la información consolidada y que intentaron realizar la denuncia en la Justicia Electoral, pero no pudieron lograrlo. “Nunca he visto tanta desfachatez”, recalcó

Según lo anunciado, Figueroa dará su visión mañana, a las 11, “para hacer un análisis político menos caliente de lo que estamos diciendo ahora, nos sentimos defraudados. Y no por la oposición sino por nuestros compañeros del MPN, nos han demostrado que esta cuestión de poder de los juegos no tiene prácticamente límites”, resaltó Russo.