La ordenanza para bajar el costo eléctrico llega al despacho de Quiroga

La ordenanza que establece una reducción del 27,5% de la tarifa de electricidad llegará esta semana al escritorio del intendente Horacio Quiroga y se podría concretar el veto de la norma, que fue aprobada el 7 de junio en el Concejo Deliberante.

La iniciativa fue elaborada por el concejal del MPN Alejandro Nicola quien propuso eximir tres ítems de la tarifa como el de alumbrado público, el de uso de espacio físico y el de aportes de capitalización, por considerar que no debe ser incluidos como aportes del contribuyente.

Nicola señaló en ese momento que “es recaudatorio, es un sobrecosto que no debería ser aplicado, no se puede seguir cobrando y no debería estar en el nuevo contrato de concesión”.

En el tratamiento del proyecto se planteó que la concesión de CALF venció en agosto de 2017. Por ese motivo correspondería hacer una licitación y nuevo contrato por el servicio eléctrico de la ciudad por 10 años, pero la administración municipal continúa con una concesión prorrogada.

Para Nicola el 27,5 por ciento de reducción de la tarifa en la boleta de CALF “deberá estar corregido en el nuevo contrato de concesión, porque es un sobrecosto”. Al recibir los votos necesarios, la ordenanza fue rechazada de inmediato por el jefe comunal, quien anticipó que la iba a vetar.

Esto derivó en un cruce entre Quiroga y el gobernador Omar Gutiérrez. El mandatario provincial le recriminó que “el veto es una herramienta extraordinaria” y no “para ser utilizada en forma continua y permanente”. El jefe comunal le respondió que él “fundió a la provincia y ahora quiere fundir al municipio y a la cooperativa CALF”. “Los vetos son para impedir que el municipio termine quebrado como la provincia y que no pueda sostener el plan de inversiones que la ciudad necesita”, remarcó.