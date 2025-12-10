Robaron una billetera e hicieron una tour de compras en Neuquén: tenían desde fernet hasta un sillón

Un insólito episodio se vivió este martes en Neuquén. Dos hombres fueron demorados luego de que hayan robado una billetera y en la misma tarde salieran a hacer un tour de compras por la ciudad. Les encontraron desde una caja de fernet hasta un sillón.

El hecho ocurrió después de las 17, luego de una denuncia de robo entre las calles Godoy y Pilar, cuya víctima comentó a las autoridades que le habían robado sus tarjetas en el interior de su vehículo.

Inmediatamente, el propietario recibió notificaciones de consumos de su tarjeta Naranja, las cuales detallaban de una compra efectuada en un comercio de la zona.

El hombre acudió al lugar acompañado de su hijo, quien es un efectivo de la Policía de Neuquén, y encontraron a los presuntos criminales comprando en el local.

Empleados del comercio informaron a las autoridades que los sospechosos habían adquirido un sillón gris de dos cuerpos (240 x 240), retirando una de sus partes en un Fiat Palio. Sin embargo, otro comerciante del sector también acotó que les había vendido dos teléfonos celulares.

Qué habían llegado a comprar los delincuentes

La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de las doctoras Agustina Wouterlood y Soledad Rangone, ordenó una requisa en el vehículo, donde secuestraron la tarjeta robada y un ticket de compra por $3.889.600.

En el auto hallaron un teléfono Samsung A25 azul y más facturas de supermercado por montos entre $78.600 y $268.90.

Los procedimientos judiciales continuaron, ya que también detectaron un tarjetero con documentación y tarjetas robadas.

La Justicia autorizó dos allanamientos que se efectuaron esta tarde en el barrio Valentina Sur, en donde secuestraron varios elementos que se habrían comprado con tarjetas sustraídas.

En total, la Policía decomisó el resto del sillón gris mencionado, teléfonos Samsung S21 FE verde agua y otro Samsung S20 FE verde claro, bebidas alcohólicas, golosinas y productos de limpieza e higiene.

Personal de la Comisaría 16 demoró a dos hombres de 37 y 30 años, mientras que lo secuestrado fue trasladado a la sede policial para que quede a disposición de la Justicia.