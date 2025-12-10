Reforma clave: el Consejo de la Magistratura dejará de estar representado por el Ministerio de Justicia

El Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso reorganizar su Secretaría de Asuntos Jurídicos para que asuma progresivamente la representación y el patrocinio legal en las causas judiciales del organismo y del Poder Judicial, función que hasta ahora ejercía el Ministerio de Justicia.

La Resolución 225/2025, aprobada por el plenario presidido por el titular de la Corte Suprema Horacio Rosatti, establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos pasará a depender directamente del Plenario del Consejo con independencia técnica, y se dividirá en un Departamento de Asesoramiento Jurídico y un Departamento de Asuntos Contenciosos.

La medida busca fortalecer la autonomía del organismo y responde a razones de austeridad económica y simplificación burocrática. El Consejo argumentó que la formación y experiencia adquirida por los abogados de la Secretaría en materia de defensa en juicio justifica que no se asigne esa tarea a un órgano distinto.

Transitoriamente, se continuará requiriendo la representación letrada al Ministerio de Justicia mientras el Consejo asume de manera gradual las causas existentes. Como prioridad, se tomarán los procesos vinculados a concursos, procedimientos disciplinarios y aquellos de mayor relevancia económica o institucional.__IP__

La resolución también instruye desarrollar un Sistema Informático para la Gestión Judicial que concentre la información de todos los juicios del organismo.

Noticias Argentinas.

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche sigue en crisis

En el edificio de la calle Anasagasti y Otto Goedecke de Bariloche se respira desde hace semanas un clima ríspido. Allí, funciona el Ministerio Público Fiscal que está en ebullición. A la crisis que originó las denuncias que un grupo de funcionarios judiciales y un empleado jerárquico presentó a principios de septiembre pasado contra la fiscal jefa Betiana Cendón, ahora se sumó la licencia médica del fiscal jefe Martín Lozada.

ozada estará ausente hasta el 31 de este mes, informaron fuentes judiciales. Diario RÍO NEGRO intentó comunicarse con Lozada para conocer los motivos de su licencia, pero no hubo comentarios. Fuentes judiciales informaron que se trata de una licencia médica.

La feria judicial empezará el 1 de enero 2026. El fiscal Gerardo Miranda subrogará ese cargo mientras Lozada esté de licencia.

Lozada y Cendón son quienes conducen el funcionamiento de las fiscalías en Bariloche. Cendón enfrenta un sumario por la denuncia en su contra por presuntos hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático. El sumario lo dispuso a principios de noviembre pasado por unanimidad el Consejo de la Magistratura, que no la suspendió en forma preventiva en sus funciones a pesar del reclamo de los denunciantes.

Por eso, Cendón sigue trabajando, pero solo avocada a las causas que ella tramita. Ahora, Miranda deberá coordinar el seguimiento de las causas que están a cargo de Lozada.