Última jornada de los Juegos de la Araucanía: Río Negro y Neuquén disputan varias finales

Este miércoles se disputó la anteúltima jornada de la 32ª edición de los Juegos de la Araucanía 2025. Río Negro y Neuquén cosecharon múltiples medallas y se clasificaron a las finales en distintas disciplinas.

Río Negro obtuvo el oro en los 4×50 mts combinados, además de las doradas de Alejo Cabanillas (200 mts combinados) y Federico Bottos (50 mts libres), quien también logró el bronce en los 100 pecho. Neuquén también tuvo una gran actuación: Martina Jouglard fue plata en los 200 combinados y bronce en los 50 libres; mientras que Aldana Guzmán obtuvo el tercer puesto en los 800 libres. En la posta 4×50 combinados, Neuquén fue tercero y Río Negro, cuarto.

Sebastián Matucci y Santino Pavez, ambos de Cinco Saltos, ganaron la plata y el bronce para Río Negro en ciclismo, en la contrarreloj de 15 km. Matucci ya había logrado el oro en la prueba en pelotón de 100 km del domingo. Este jueves se disputará la última prueba en Toay: circuito Autódromo en pelotón de 60 km para varones y 30 km para mujeres.

El judo dejó un oro para Río Negro y un bronce para Neuquén, ambos en la rama femenina, en el cierre de la disciplina en Santa Rosa. Este jueves solo habrá entrenamientos generales para todos los participantes, de 10 a 12, en el Gimnasio de la Escuela N°95, donde se desarrollaron todas las pruebas.

En atletismo, Violeta Vincens (salto triple) y Damián Kreiber (200 metros llanos) aportaron oro y plata para Río Negro; mientras que el neuquino Tomás Reyes también fue segundo, en 110 metros con vallas. En el relevo 4×100, Neuquén se quedó con la plata y Río Negro, con el bronce. Mañana, será el último desafío: prueba pedestre de 6 kilómetros para el masculino y 5 para el femenino.

Finales en fútbol, básquet y vóley

En fútbol, Lara Trincheri llevó a Río Negro a la final con un gol olímpico y el penal decisivo frente a Araucanía. La arquera Lola Oliveros atajó un penal en la tanda y fue clave en la clasificación, demostrando mucha confianza bajo los tres palos. El partido por el oro será frente a La Pampa en la cancha de Ferro Carril Oeste de General Pico. Por otro lado, el masculino jugará por el bronce ante Araucanía, en el Club Deportivo Mac Allister, tras caer 2-1 ante Bío Bío.

En básquet masculino habrá clásico: Neuquén dominó a Santa Cruz de principio a fin en el primer turno y Río Negro le dio vuelta el partido a Bío Bío gracias a la ofensiva de Lautaro Luengo y una sólida defensa colectiva. Este jueves se medirán en la gran final, desde las 17 en Santa Rosa. En la rama femenina, las neuquinas cayeron ante Bío Bío y las rionegrinas vencieron a Magallanes, por lo que los cuatro equipos pelearán por medalla.

El vóley también celebró: el femenino de Río Negro jugará la final frente a las locales de La Pampa, en Ataliva Roca, tras superar 3-1 a Chubut. El masculino neuquino hizo lo propio frente a Bío Bío, también por 3-1, y se enfrentará al mismo rival por la medalla dorada: La Pampa, en Eduardo Castex. Ambos comienzan a las 17.

La ceremonia de clausura será mañana a las 20 en Santa Rosa. Río Negro marcha segundo en el medallero y sueña con lograr el hexacampeonato.