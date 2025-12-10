Mercado de deuda: el Gobierno consiguió U$S 1.000 millones que pretendía, pero a una tasa mayor

El Gobierno nacional obtuvo los U$S 1.000 millones que pretendía en la licitación de deuda en moneda extranjera que realizó este miércoles, pero tuvo que convalidar una tasa mayor a la pretendida.

La Secretaría de Finanzas informó que por el BONAR con legislación nacional que vencerá el 30 de noviembre de 2029 reconoció una tasa de 9,26%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que pretendía recolectar ese monto, pero con una tasa de 9% o incluso menor.

Los U$S 1.000 recaudados se aplicarán al pago de los vencimientos del 9 de enero de los bonos AL29 y AL30, que totalizan U$S 1.187 millones.

Finanzas precisó que recibió 2500 ofertas por U$S 1.400 millones, de los cuáles U$S 400 millones no fueron aceptados.

La tasa de 9,26% equivale a un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar.

Pese a que la tasa fue mayor a la esperada –la mayoría de las posturas pedían rendimientos entre 9,5% y 10%, según operadores- Economía celebró el resultado: “Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de ‘fundamentals’ económicos”.

Caputo realizó este apunte porque a su juicio el Riesgo País se mantiene por encima de los 600 puntos por un error en el diseño de los bonos que cotizan actualmente (amortizaciones parciales contra amortizaciones al final) y que fueron armados en la restructuración que realizó Martín Guzmán.

A sabiendas del examen que tenían por delante luego de ocho años sin colocaciones en el mercado voluntario, Caputo y el Banco Central no dejaron nada librado al azar. La entidad que preside Santiago Bausili modificó regulaciones para evitar arbitrajes entre el dólar oficial y esta operación para apuntalar la demanda que resultó satisfactoria, pero con requerimientos por encima de las expectativas.

Por otro lado, el Tesoro Nacional mañana realizará la última licitación en pesos del año para renovar un vencimiento que por total asciende a $ 40 billones.

Pero se descuenta que habrá un canje de títulos intrasector público, que reducirán esta obligación a $ 13,5 billones.

Se descuenta que el gobierno conseguirá los fondos y el foco está puesto en si libera o absorbe pesos. En la cuenta del Tesoro en el BCRA quedan $ 3,5 billones y los vencimientos en pesos de enero también son desafiantes.

Riesgo País estable

Si bien el Gobierno nacional celebró el resultado de la operación de este miércoles, el mercado volvió a mostrar indiferencia.

Los bonos de la deuda pública con legislación extranjera mostraron un nuevo avance, pero el Riesgo País sigue por encima de los 600 puntos. El cierre de hoy fue en 629 puntos, dado que los operadores siguen reclamando por definiciones concretas del plan monetario y cambiario.

A los fines macroeconómicos, la baja de retenciones es una señal que observan con cautela. Se estima que el costo fiscal puede variar entre U$S 500 y U$S 700 millones anuales, lo cual puede afectar los planes de recaudación del Gobierno nacional.

El equipo económico confía en que esa caída se verá parcialmente compensada por un aumento en la recaudación del impuesto a las Ganancias y otros tributos que derraman del mayor nivel de actividad.

Pero desde el punto de vista de los inversores, son dólares que pueden faltar al momento de hacer frente a los vencimientos de deuda.

A favor del gobierno juega la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal al rango de 3,5-3,75%. De esta forma, si el Riesgo País de Argentina baja a la zona de 500 puntos, estaría mucho más cerca una posible emisión de deuda en el mercado internacional en la zona de 8,5/9%.

Dólar en calma

Mientras transcurría la licitación (las ofertas se recibieron entre las 10 y las 15) el dólar operó en calma. Incluso el Banco Nación bajó la cotización a $ 1.410 para la compra y $ 1.460 para la venta. El mayorista cedió a $ 1.438, mientras para los minoristas es el precio cerró en $ 1.470. El “blue” se ubicó en $ 1.450; y en Córdoba $ 1.465. Los financieros operaron estables en $ 1.460 el MEP y $ 1,503 el Contado con Liquidación.