Las hojas secas son un problema de difícil solución

El amarillo y naranja de las hojas resalta más cuando llega el otoño ya que las veredas y las calles de la ciudad no visten más el color gris apagado y oscuro que se ve en otras estaciones. Aunque para algunos vecinos la situación de las hojas va mas allá del lindo color que ofrecen en esta estación.

La molestia constante de tener hojas sobre la vereda a muchos los lleva a amontonarlas y quemarlas. Pero no es una opción aceptable para esta ocasión. Esto puede llegar a costar mucho mas de los pensado. Existe la ordenanza 12028, que en su artículo 90 prohibe todo tipo de combustión o quema a cielo abierto, ya que produce generación de gases tóxicos que son altamente contaminantes para el medio ambiente.

“En realidad no se puede quemar ningún tipo de objetos a cielo abierto, ni hojas, ni residuos, ni neumáticos, ni contenedores, entre otras cosas. La ordenanza estipula su prohibición porque eso contamina el medio ambiente. A la hora de multar a los vecinos nos basamos en esa ordenanza porque es muy común que la gente junte las hojas en las veredas o sino en baldíos, las queme y haya otros vecinos que los denuncien por eso”, explicó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

Y agregó: “Las multas que se le pueden efectuar a los vecinos y vecinas pueden ir desde los $1.400 hasta los $14.000. En lo que va del otoño llevamos 7 personas multadas que fueron denunciadas por vecinos de la misma zona y la mayoría son del oeste de la ciudad”.

Algunos barrios se destacan por tener una vegetación abundante y esto obliga a mantener la limpieza más seguido. “En un barrio como el nuestro hay que tener en cuenta si o si el barrido que ofrece la empresa Cliba, para que junten las hojas y no incite a los vecinos a quemar las hojas. Hay algunos vecinos que directamente no limpian sus frentes y piensan que la municipalidad se encarga de eso y por días o semanas las veredas están llenas de hojas. Otros tiran las hojas para la calle y el barrendero las junta pero no es la mejor opción porque ellos deberían embolsarlas y disponerlas en un cesto de basura”, dijo Alvarito Quintana, presidente de la comisión vecinal del barrio Río Grande.

Afirmó que en su barrio la quema de hojas no es una situación que se vea regularmente, pero sin embargo, “hay veces que lo hacen de noche cuando nadie los ve o sino lo hacen en sus patios internos”, sostuvo Quintana.

Por otro lado, Emiliano Sayago, vecino del barrio Centro Este dijo que “ahora tenemos más comunicación con la municipalidad porque hay vecinos que no tienen sus veredas limpias. Pero por lo menos no las queman en la calle. Algunos los queman en patios de ellos mismo o sino lo que hacen es poner todas las hojas en las bolsas pero lo van a tirar a las plazas”, concluyó Sayago.

La responsabilidad del vecino también incluye la limpieza de sus veredas y no dejar expuestas las ramas de los arboles podados en la misma.

“Dejar las ramas en la vereda también se contempla como una infracción y deviene en una multa porque tienen que tener un contenedor o sino llevarlos a los puntos de referencias donde se reciben este tipo de residuos”, cerró Haspert. Los restos de poda son trasladados por Cliba al Complejo Ambiental de la meseta, donde son transformados en viruta.