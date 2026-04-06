Del frío al viento y un poco de lluvia: el pronóstico para Neuquén y Río Negro este lunes 06 de abril

El mapa del tiempo en el norte de la Patagonia presenta hoy dos realidades opuestas.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 6 de abril estará marcado por el ingreso de un frente de inestabilidad que afectará exclusivamente al este rionegrino, dejando al resto de la provincia y a Neuquén bajo condiciones de calma, aunque con mañanas muy frías.

Inestabilidad en el este y valle medio de Río Negro: Los peores horarios

Para quienes viven en Viedma, Las Grutas y Choele Choel, la jornada será gris y complicada por el viento:

Lluvia y ráfagas: Se esperan chaparrones aislados (probabilidad del 40%) y vientos del sector sur con ráfagas de hasta 50 km/h .

Se esperan chaparrones aislados (probabilidad del 40%) y vientos del sector sur con ráfagas de hasta . Franja crítica: Los momentos de mayor intensidad se darán durante la mañana y la noche . Se recomienda precaución al transitar por la Ruta 3 y la Ruta 250 debido al viento lateral y la calzada húmeda.

Los momentos de mayor intensidad se darán durante la . Se recomienda precaución al transitar por la Ruta 3 y la Ruta 250 debido al viento lateral y la calzada húmeda. Temperaturas: En la capital rionegrina la máxima no superará los 18°C, con una mínima de 10°C.

Estabilidad en el Alto Valle y cordillera

En el resto de la región, el lunes permitirá actividades al aire libre, aunque con abrigo a mano: