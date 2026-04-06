Qué cocinar esta semana: menú día por día del 6 al 10 de abril por el chef Juan Izaguirre
El menú de esta semana viene con yapa. Sumamos un día más y el postre, todo con productos regionales y de estación. Tomá nota y contanos qué te pareció.
Una nueva semana en la que te proponemos no pensar a la hora de cocinar. Y digo no pensar porque nuestros chef invitados te resuelven el tan tormentoso «¿qué comemos hoy?». Esta vez quién nos da una mano salvadora es el chef Juan Carlos Izaguirre con un menú de otoño: 7 días de identidad rionegrina. Tomá nota de los ingredientes y a prender las hornallas.
Listado de compras
- 1 kg chivito
- 1 kg cordero troceado
- 1 pechuga de pollo
- 1 zapallo cabutia
- 1 calabaza
- repollitos de bruselas
- 1 coliflor grande
- remolachas
- 2 manzanas
- 2 peras
- 4 membrillos
- arroz arbóreo
- vino tinto
- polenta
- leche
- puerros
- cebolla
- zanahoria
- hongos de pino
- queso sardo
- avellanas
- nueces
- miel
- vinagre
- manteca
- pan viejo
- canela
LUNES: Sopa crema de cabutia, nueces y pan viejo
Ingredientes:
– 1 zapallo cabutia
– 1 cebolla
– 1 litro caldo
– 50 gr nueces
– pan viejo
Preparación
Hornear el zapallo al medio con aceite hasta que esté tierno. Saltear la cebolla, sumar la pulpa del zapallo y el caldo. Licuar. Servir con las nueces picadas y cubos de pan viejo dorados en sartén con un toque de oliva.
MARTES: Polenta con puerros y hongos de pino
Ingredientes:
– 1 taza de polenta
– 3 tazas de leche o caldo
– 2 puerros
– 1 puñado de hongos de pino hidratados
– queso sardo
Preparación
Cocinar la polenta en la leche. Aparte, saltear en manteca los puerros picados y los hongos hidratados. Servir la polenta cremosa con el salteado por encima y mucho queso rallado.
MIÉRCOLES: Ensalada tibia de remolachas y manzanas al vino
Ingredientes:
– 3 remolachas
– 2 manzanas rojas
– 1 vaso de vino tinto (Merlot)
– 50 gr avellanas
– hojas verdes
Preparación
Hervir las remolachas y cortarlas en cuñas. Cocinar las manzanas en gajos con el vino y un poco de azúcar hasta que estén tiernas, pero firmes. Mezclar tibio con las hojas verdes, to avellanas y un chorrito de aceite de oliva
Jueves: Chivito con bruselas y peras
Ingredientes:
– 1 kg de chivito
– 300 gr repollitos de bruselas
– 2 peras Williams
– manteca
– vinagre
Preparación
Asar el chivito al horno con hierbas. Saltear los repollitos al medio con manteca hasta dorar. Sumar las peras en láminas y una cucharada de vinagre para lograr un chutney rápido. Acompañar la carne con estos vegetales.
VIERNES: Arroz con calabaza, salvia y pollo provenzal
Ingredientes:
– 200 gr arroz arbóreo
– puré de calabaza asada
– hojas de salvia
– 1 pechuga de pollo
– ajo
– perejil
Preparación
Hacer el arrroz integrando el puré de calabaza y la salvia al final con manteca y queso. Aparte, dorar cubos de pollo y terminarlos con una provenzal clásica. Servir el pollo sobre el risotto.
SÁBADO: Estofado de cordero con puré de coliflor
Ingredientes:
– 1 kg cordero troceado
– 1 cebolla
– 1 zanahoria
– vino tinto
– 1 coliflor grande
– 50 gr manteca
Preparación
Sellar el cordero, sumar vegetales y vino; cocinar a fuego bajo 2 horas. Hervir el coliflor en leche, procesar con manteca y sal hasta obtener un puré aterciopelado. Servir el estofado sobre el puré.
DOMINGO: Membrillos al horno con Merlot y miel
Ingredientes:
– 4 membrillos
– 2 tazas de vino Merlot
– 4 cdas. de miel regional
– canela
Preparación
Pelar y cortar los membrillos al medio. Colocarlos en una placa con el vino, la miel y la canela. Tapar con papel aluminio y hornear a fuego medio hasta que estén rojos y almibarados. Servir con una cucharada de crema.
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