Qué cocinar esta semana: menú día por día del 6 al 10 de abril por el chef Juan Izaguirre

Una nueva semana en la que te proponemos no pensar a la hora de cocinar. Y digo no pensar porque nuestros chef invitados te resuelven el tan tormentoso «¿qué comemos hoy?». Esta vez quién nos da una mano salvadora es el chef Juan Carlos Izaguirre con un menú de otoño: 7 días de identidad rionegrina. Tomá nota de los ingredientes y a prender las hornallas.

Juan Izarrigue, cocinero y Embajador Gastronómico de la provincia de Río Negro.



Listado de compras

1 kg chivito

1 kg cordero troceado

1 pechuga de pollo

1 zapallo cabutia

1 calabaza

repollitos de bruselas

1 coliflor grande

remolachas

2 manzanas

2 peras

4 membrillos

arroz arbóreo

vino tinto

polenta

leche

puerros

cebolla

zanahoria

hongos de pino

queso sardo

avellanas

nueces

miel

vinagre

manteca

pan viejo

canela

LUNES: Sopa crema de cabutia, nueces y pan viejo



Ingredientes:

– 1 zapallo cabutia

– 1 cebolla

– 1 litro caldo

– 50 gr nueces

– pan viejo



Preparación

Hornear el zapallo al medio con aceite hasta que esté tierno. Saltear la cebolla, sumar la pulpa del zapallo y el caldo. Licuar. Servir con las nueces picadas y cubos de pan viejo dorados en sartén con un toque de oliva.

MARTES: Polenta con puerros y hongos de pino



Ingredientes:

– 1 taza de polenta

– 3 tazas de leche o caldo

– 2 puerros

– 1 puñado de hongos de pino hidratados

– queso sardo



Preparación

Cocinar la polenta en la leche. Aparte, saltear en manteca los puerros picados y los hongos hidratados. Servir la polenta cremosa con el salteado por encima y mucho queso rallado.

MIÉRCOLES: Ensalada tibia de remolachas y manzanas al vino



Ingredientes:

– 3 remolachas

– 2 manzanas rojas

– 1 vaso de vino tinto (Merlot)

– 50 gr avellanas

– hojas verdes



Preparación

Hervir las remolachas y cortarlas en cuñas. Cocinar las manzanas en gajos con el vino y un poco de azúcar hasta que estén tiernas, pero firmes. Mezclar tibio con las hojas verdes, to avellanas y un chorrito de aceite de oliva

Jueves: Chivito con bruselas y peras



Ingredientes:

– 1 kg de chivito

– 300 gr repollitos de bruselas

– 2 peras Williams

– manteca

– vinagre



Preparación

Asar el chivito al horno con hierbas. Saltear los repollitos al medio con manteca hasta dorar. Sumar las peras en láminas y una cucharada de vinagre para lograr un chutney rápido. Acompañar la carne con estos vegetales.

VIERNES: Arroz con calabaza, salvia y pollo provenzal



Ingredientes:

– 200 gr arroz arbóreo

– puré de calabaza asada

– hojas de salvia

– 1 pechuga de pollo

– ajo

– perejil



Preparación

Hacer el arrroz integrando el puré de calabaza y la salvia al final con manteca y queso. Aparte, dorar cubos de pollo y terminarlos con una provenzal clásica. Servir el pollo sobre el risotto.

SÁBADO: Estofado de cordero con puré de coliflor



Ingredientes:

– 1 kg cordero troceado

– 1 cebolla

– 1 zanahoria

– vino tinto

– 1 coliflor grande

– 50 gr manteca



Preparación

Sellar el cordero, sumar vegetales y vino; cocinar a fuego bajo 2 horas. Hervir el coliflor en leche, procesar con manteca y sal hasta obtener un puré aterciopelado. Servir el estofado sobre el puré.

DOMINGO: Membrillos al horno con Merlot y miel



Ingredientes:

– 4 membrillos

– 2 tazas de vino Merlot

– 4 cdas. de miel regional

– canela



Preparación

Pelar y cortar los membrillos al medio. Colocarlos en una placa con el vino, la miel y la canela. Tapar con papel aluminio y hornear a fuego medio hasta que estén rojos y almibarados. Servir con una cucharada de crema.