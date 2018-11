Lluvia de reclamos de comerciantes en Neuquén por obras inconclusas

En el caso de los negocios que atienden vehículos, la actividad comercial se redujo en más de un 60 por ciento, según coincidieron los comerciantes en este sector. Los trastornos se deben a la ejecución de un desagüe que comenzó con el zanjeo y trabajos hace ocho meses.

“La clientela bajó muchísimo, para las entregas debo sacar la ventanas y otras aberturas y cargarlos enfrente, porque tenemos todo abierto hace meses y no puedo ingresar a cargar el material en el taller”, dijo Benedicto Castillo, dueño de una carpintería de aluminio. Según aseguró, hace cuatro meses que redujo el personal a media jornada porque no les podía pagar el sueldo completo, por la reducción de la actividad comercial.

El dueño de un taller mecánico que se dedica a frenos y embragues, Ceferino Salas, sostuvo que hace 44 días que tiene cortado el ingreso al taller y que esto le trajo innumerables problemas con los clientes. “Yo alquilo aquí y necesito que terminen de trabajar, me lo están impidiendo. Les pedí que no me tapen la pasada y me dejaron 70 centímetros para salir”, sostuvo.