Dólar oficial y blue hoy jueves 18 de diciembre 2025: cotizaciones y análisis del mercado

En una jornada marcada por la estabilidad tras el reciente ajuste en el esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial inicia este jueves 18 de diciembre 2025 cotizando en $1.480 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue se mantiene sin variaciones de apertura y opera a $1.500, consolidando una brecha cambiaria mínima que refleja la actual estrategia de ordenamiento monetario del Banco Central.

En un contexto de superávit financiero y con el foco puesto en el pago de aguinaldos, el mercado sigue de cerca la evolución de los tipos de cambio financieros en un diciembre clave para el consumo y las proyecciones inflacionarias de cierre de año.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 18 de diciembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este jueves 18 de diciembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1470 Banco Nación 1430 1480 Banco ICBC 1415 1475 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1431 1471 Banco Ciudad de Bs As 1420 1480 Banco Patagonia 1430 1480 Banco Hipotecario 1425 1475 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1430 1480 Banco Macro 1410 1480 Banco Piano 1430 1490 Banco BPN 1415 1485

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este jueves 18 de diciembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 18 de diciembre 2025:

$1.415 para la compra .

. $1.485 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 18 de diciembre 2025

Jueves 18 de diciembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1480 1500

Dólares financieros hoy: contexto de cotización este jueves 18 de diciembre 2025

En elámbito bursátil, los dólares financieros muestran una tendencia de reacomodamiento tras los anuncios de flexibilización del esquema cambiario para 2026.

Esta relativa calma en las cotizaciones financieras, que mantienen una brecha inferior al 6% respecto al oficial, es interpretada por los analistas como un voto de confianza a la estrategia del Banco Central para recomponer reservas, en un escenario donde el superávit comercial y el IPC de noviembre —que se ubicó en el 2,5%— actúan como anclas para contener las expectativas de una devaluación brusca en el corto plazo.

Los dólares financieros operan este jueves 18 de diciembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.507,91

Dólar CCL:

Apertura: $1.551,92

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este jueves 18 de diciembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.917,5 en diciembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en diciembre 2025

Dólar oficial en diciembre 2025:

Piso de la banda: $923

Techo de la banda: $1.516

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para diciembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: