Zoe Gotusso en Neuquén: cuándo viene y cómo conseguir entradas

Zoe Gotusso acaba de anunciar el primer tramo del Tour 2026 y allí está Neuquén: la aclamada artista cordobesa recorrerá escenarios de Argentina, Chile y Uruguay, presentando Detalles, su más reciente álbum de estudio en el que reversiona ocho clásicos del cantautor brasileño Roberto Carlos, junto a un repertorio que atraviesa los momentos más significativos de su carrera y marca el comienzo de una nueva etapa artística: nuevas canciones, nuevas ciudades y un proyecto en plena expansión global.

Gotusso, quien comenzó su carrera como parte del dúo Salvapantallas junto al músico Santi Celli, se presentará el próximo 16 de mayo en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén)

El Tour 2026 encuentra la encuentra en un momento de plena madurez artística. Cada presentación propone un recorrido integral por su obra, combinando las canciones de Detalles, su más reciente álbum, con temas ya consagrados de sus trabajos anteriores. El show se construye como un viaje musical que atraviesa distintas etapas de su carrera, en un formato sólido y envolvente que resalta su identidad como compositora e intérprete.

Detalles, el flamante EP de Zoe Gotusso

Zoe ha recorrido escenarios de España, México, Colombia, Chile, Uruguay y varios países de Iberoamérica en distintas giras. La artista continúa expandiendo su repertorio con clásicos que han tenido buena repercusión en streaming y radios, y sigue consolidándose como una de las voces más relevantes del pop argentino contemporáneo.

Su primer álbum solista, Mi primer día triste (2020), producido por Juan Campodónico, fue ampliamente celebrado por la crítica y el público. El disco le valió el Premio Gardel al Mejor Álbum Artista Pop y dos nominaciones a los Latin Grammy: Mejor Nuevo Artista y Mejor Canción Pop/Rock por Ganas, consolidando su proyección internacional.

A lo largo de su carrera, Zoe ha colaborado con artistas de renombre como Leiva, Javiera Mena, Louta, David Lebón, El Kuelgue y El Zar. En 2022 realizó dos funciones agotadas en el Teatro Gran Rex y fue artista invitada en los diez shows de Coldplay en el Estadio River Plate.

En 2024 lanzó su segundo álbum de estudio, Cursi, producido por Cachorro López y Diego Mema, con colaboraciones destacadas de Bomba Estéreo y Paulinho Moska. En noviembre de 2025 presentó Detalles, un álbum que marca un regreso al romanticismo que la acompaña desde sus inicios, pero desde un territorio nuevo: más consciente y profundo. Ese mismo año, Zoe regresó a Buenos Aires con una residencia de 18 funciones agotadas.

Las entradas para el show en Neuquén

Entradas solo por venta online a través de FLASHPASS.COM.AR

Link de registro para acceder a la preventa: tinyurl.com/preventa-tour2026-zoegotusso

Venta general | 18/12 – 12:00