Horarios especiales en el Mercado Concentrador de Neuquén: así funcionará la semana de Navidad y Año Nuevo

El Mercado Concentrador de Neuquén informó que, a partir de la próxima semana, funcionará con horarios especiales debido a las fiestas de fin de año. El objetivo es que los clientes y consumidores «puedan aprovechar al máximo la amplia oferta de productos frescos y de calidad».

Escuchá a Diego Molina, presidente del Mercado Concentrador en RÍO NEGRO RADIO:

Así funcionará el Mercado Concentrador la semana de Navidad y Año Nuevo

En la semana de Navidad, el Mercado funcionará de la siguiente manera:

Lunes 22/12: abierto de 5:00 a 11:00 hs

Martes 23/12: abierto en horario habitual, de 6 a 11 hs

Miércoles 24/12: abierto en horario habitual, de 6 a 11 hs

Jueves 25/12: CERRADO

Viernes 26/12: abierto en horario habitual, de 6 a 11 hs

Para la semana de Año Nuevo, el funcionamiento será igual:

Lunes 29/12: abierto de 5:00 a 11:00 hs

Martes 30/12: abierto en horario habitual, de 6 a 11 hs

Miércoles 31/12: abierto en horario habitual, de 6 a 11 hs

Jueves 01/01: CERRADO

Viernes 02/01: abierto en horario habitual, de 6 a 11 hs

Por otra parte se informó que el Mercado Concentrador, a partir del 5 de enero de 2026 retomará su horario habitual.

Polo agroalimentario regional: frutas, verduras y productos frescos de más de 100 productores locales

Ubicado sobre la ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, el Mercado Concentrador es el polo agroalimentario más grande de la región. Allí operan más de 110 puestos y 70 empresas, junto con más de 100 productores de Neuquén y Río Negro que ofrecen frutas, verduras y otros productos frescos.

El espacio está abierto tanto a comerciantes como a particulares, que pueden realizar sus compras en vehículo propio.

Además, cuenta con conexión directa mediante la Línea 2 de Cole, que llega hasta la puerta del predio con frecuencias diarias. Las unidades identificadas con el cartel MCN pueden ser seguidas en tiempo real a través de la aplicación @cole.neuquen.