Los balnearios de Neuquén se preparan para una nueva temporada

La municipalidad se prepara para el 1 de diciembre, que inicia la temporada en los cuatro balnearios que tiene la capital y pondrá en marcha el Operativo de Seguridad Balnearia (OSB), que según informó el ejecutivo será de 81 guardavidas. El balneario Sandra Canale lucirá con cara renovada por obras de mejoramiento. Desde el Sindicato de guardavidas pidieron incrementar la cantidad en 110 para cubrir las zonas aledañas a los sitios permitidos, porque pese a la prohibición muchos vecinos se bañan y esta cantidad permitiría hacer un trabajo preventivo en esas zonas.

Alberto Livello, director a cargo del OSB, destacó que se incrementó el personal y mencionó que en esta temporada “se va a profundizar el trabajo de prevención advirtiendo sobre los peligros de bañarse en lugares no habilitados y cuáles son las zonas que requieren precaución en los habilitados; y por supuesto cartelería indicativa de los espacios en los que está prohibido bañarse”. Sumó que habrá servicios preventivos “como el de enfermería y de traslado en ambulancia a centros asistenciales, tanto para los bañistas como para el personal afectado a la limpieza de las áreas recreativas”. No obstante, Ariel Tarifeño, secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (Sigune) advirtió que “este año se cubren esos que se habían descubierto el año pasado pero se deja sin cuidado otros que son peligrosos que no son zonas balnearias pero que se venían poniendo puestos fijos porque al gente lo tomo como balneario”.

Detalló que esto ocurre en la calle Linares al fondo, la zona de La Pala que se ubica al final de calle Pampa, Isla Verde, e Isla 132. Por esta razón Tarifeño dijo que haya personal para poder colocar puestos fijos en esos sectores y pidió que haya 110 guardavidas en el operativo “como había antes y se evitaría cualquier accidente”.

El subsecretario de Obras y Mantenimiento de la Municipalidad, Ruddy Muccio señaló que las mejoras en infraestructura este año se focalizaron en el Sandro Canale: “Había cuarenta parillas y se incorporaron treinta parrillas más. Sesumó una hectárea más de espacio verde donde están esas parillas que es el sector oeste. Y se está haciendo la iluminación LED, veredas, y de los 8 baños que habían para damas se llevaron a 18, y se hizo la pavimentación con adoquines en ese sector. Además se hizo una rambla en todo lo que es la zona costera de alrededor de 300 metros que une el estacionamiento y la calle con la costa”, comunicó el funcionario. Mencionó la apertura de la calle Remigio Bosch en inmediaciones al ex Gatica que sumó un nuevo punto de acceso.

En Albino Cotro anunció que empieza en diciembre una obra de remodelación que se va a hacer por sectores. ”Incluye iluminación, mejoras en la zona costera, reordenamiento de parrilla, y mejoramiento en la estética”, indicó y dijo que durante todo el año se trabajó en el mantenimiento y mejoras de los espacios recreativos a la vera del Limay. Los que tendrán servicio de gaurdavidas serán el Albino Cotro, Sandra Canale, Río Grande y Valentina

Ya hubo rescates en el Limay

Tarifeño comentó que ya hubo situaciones este fin de semana donde se realizaron rescates en el Limay. “El sábado tuvo que intervenir un profesor de canotaje de uno de los clubes de calle Río Negro para sacar a una nena y su padre, y se tuvo que llamar a una ambulancia porque la nena se había desvanecido”, contó el titular del gremio sobre un hecho en la zona del balneario Río Grande. Fue una niña de 13 años que estaba con su padre y hermano de 7 años. La menor se había hundido por un remolino y tras rescatarla el profesor le practicó RCP porque no podía respirar.

En Sandra Canale hubo otro caso donde un guardavidas estaba pasando la tarde ahí “y tuvo que intervenir y sacar a un chico que se cayó en el pozón donde está la bomba del EPAS”. A la vez Tarifeño advirtió que jóvenes que se están largando desde el puente de acceso de la Isla 132 “por lo que pedimos que se haga a cargo la municipalidad de esta situación y se hagan controles para evitarlo porque quedan unos días para el comienzo de la temporada”.