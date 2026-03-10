Manuel Adorni podrá autorizar transferencias de fondos a provincias y otras erogaciones 

El Gobierno nacional decidió ampliar las atribuciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien a partir de ahora podrá autorizar distintas erogaciones del Estado, entre ellas transferencias de fondos a las provincias como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La medida forma parte de una estrategia del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para reforzar los controles internos sobre el manejo de recursos del Estado.

Hasta ahora, la mayoría de estos desembolsos no requerían la firma del jefe de Gabinete. Si bien intervenía en los expedientes, las transferencias eran instrumentadas principalmente por el Ministerio del Interior de Argentina, que conduce Diego Santilli, y por el Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Luis Caputo.

Más control sobre el giro de fondos

Con el nuevo esquema, el Poder Ejecutivo sumó una instancia adicional de validación para los actos administrativos que implican el manejo de recursos públicos.

Los ATN, por ejemplo, son fondos de asignación discrecional. A diferencia de los recursos coparticipables, no se distribuyen automáticamente, sino que el Gobierno nacional decide cuándo y a qué provincias otorgarlos, lo que suele generar tensiones con gobernadores que reclaman asistencia financiera.

Desde la Casa Rosada —ubicada en Casa Rosada, en Balcarce 50— señalaron que el objetivo de la medida no es limitar a los ministros involucrados, sino sumar un nivel extra de control.

“La idea es poner un embudo para aumentar el control”, resumió una fuente oficial.

Un rol cada vez más central en el Gabinete

Dentro del Gobierno destacan que Adorni se consolidó como uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente y de Karina Milei. En los últimos meses se convirtió en uno de los principales articuladores políticos del oficialismo.

En ese esquema, el jefe de Gabinete participa activamente en la denominada mesa política, donde se coordinan decisiones vinculadas a la gestión, el diálogo con las provincias y la estrategia legislativa.

Según fuentes oficiales, todos los integrantes del gabinete estaban al tanto de los cambios y coincidieron en la necesidad de ordenar el procedimiento para las transferencias de fondos, incorporando una validación política adicional más allá de los aspectos técnicos.

De esta manera, la incorporación de la firma del jefe de Gabinete busca reforzar el control interno del Gobierno sobre la distribución de recursos y consolidar el rol de Adorni como uno de los principales operadores del oficialismo en esta etapa de la gestión.