Apoyo del sector energético a Figueroa por priorizar la mano de obra local en Vaca Muerta: «Primero los neuquinos»

En medio de la Argentina Week en Nueva York, Rolando Figueroa habló con medios nacionales sobre las oportunidades laborales de Vaca Muerta. El gobernador fue tajante y respondió que el objetivo es priorizar las oportunidades para trabajadores y empresas de Neuquén. En medio de las repercusiones que generó su testimonio, el mandatario recibió un fuerte respaldo por parte del sector privado de la provincia.

En principio, Figueroa se refirió al gobierno de Javier Milei y diferenció que ambos tienen «modelos distintos» porque su gestión creen en el «Estado presente para igualar las líneas de partida»; pero, destacó los avances en materia económica: «Es muy importante un país ordenado y a Neuquén siempre le ha faltado eso».

En este sentido, el gobernador dijo se aproxima una «gran oportunidad» si «esto se sigue llevando de esta manera» para que la provincia pueda contribuir «mucho a este crecimiento».

En contacto con Cadena 3, el periodista cordobés le comentó que en el interior del país se registran múltiples casos de personas con la predisposición de trabajar en Neuquén y le preguntó recomendaciones para aquellos que estén en esa situación.

«Nosotros estamos trabajando para que el trabajo sea primero para los neuquinos», aseveró Figueroa y agregó que «cuando sobre trabajo será el momento de convocar a otras provincias».

«No le privamos a nadie que vaya, pero estamos generando a través del Instituto Vaca Muerta y varias herramientas la formación primero para los neuquinos y después posteriormente, cuando estén los lugares ya asignados que le corresponden a Neuquén, seguramente vamos a contribuir para que la formación llegue a más lugares«, detalló.

El mandatario fue consultado si esta lógica también aplica para las empresas de otras provincias con interés en operar en Vaca Muerta y Figueroa destacó el reciente avance con Santa Fé, en donde se planificó una asociación entre compañías santafesinas y neuquinas.

«Creemos que es lo mejor porque estamos generando ventajas para las empresas neuquinas», concluyó el gobernador.

Fuerte respaldo del sector energético a las declaraciones de Figueroa

La Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE) emitió un comunicado respaldando las declaraciones de Rolando Figueroa ante medios cordobeses.

«La consolidación de la industria energética debe traducirse en más oportunidades para las empresas locales, más trabajo para los neuquinos y un fortalecimiento real de la cadena de valor provincial», precisaron.

Desde la federación destacaron que hoy la provincia es «el motor energético del país» y que este desarrollo «debe tener como protagonistas a sus trabajadores y a sus empresas».

«Desde FECENE reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando un modelo de crecimiento que priorice la producción, el empleo y el entramado empresarial neuquino», concluyeron.